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【大行報告】瑞信：水災及疫情累李寧第三季銷售增長放慢　國產體育品牌下半年或跑輸Nike

股市 13:17 2021/08/13

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【大行報告】瑞信：水災及疫情累李寧第三季銷售增長放慢　國產體育品牌下半年或跑輸Nike

中央設5年計劃支持「全民健身」，瑞信表示，與李寧 （02331） 及Nike分銷商進行電話會議，討論中國北部地區情況，由於銷售淡季，加上水災及疫情重燃，李寧7月份銷售增長放慢，而Nike期內出現正增長，預期良好勢頭會持續，Adidas銷售仍然下跌，而且尚未見到曙光。

經銷商指，李寧於7月份銷售增長由早前約30%，放慢至約20%，Nike銷售則由5%，提升至8%，但Adidas仍然下跌30%至40%，主要由於欠缺大熱品牌及創新產品研發。

李寧中期多膁近1.9倍，詳見【下一頁】

至於第三季及第四季表示，經銷商預期，李寧第三季會增長約20%，第四季約15%至20%，Nike下半年則有8%至12%增長，Adidas下半年或會提高減價折扣，如購買四件產品可享額外半價優惠，但Adidas的負增長趨勢料持續，意味市佔率會繼續縮小。

瑞信稱，今年來內地本土體育品牌如李寧等均出現強勁增長，但經銷商相信，下半年市場或會逆轉，因部分消費者仍鍾情於品牌效應，特別是Nike，因Nike被視為優質運動品牌，部分消費運動時，偏好選擇Nike多於李寧。

瑞信維持對體育用品股第三季略為審慎的看法，預期本土需求會減弱，短線股價表現較呆滯，等候第四季的假期及「雙11」折扣活動。

相關文章：【體育用品股】國務院設5年計劃支持「全民健身」　安踏、李寧曾升逾一成（第二版）

相關文章：【體育用品股】361度發盈喜　料上半年溢利按年增約30%

 

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