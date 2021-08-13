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【新冠疫苗】美FDA授權打加強劑 限免疫功能差者

環球社會熱點 14:10 2021/08/13

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美國新冠肺炎疫情惡化，為減低特定群體感染Delta變種病毒風險，美國食品藥品監督管理局（FDA）於當地周四（12日）授權為免疫功能較弱的民眾接種新冠疫苗加強劑。美國疾病預防控制中心（CDC）會於周五（13日）開會決定，是否建議接種加強劑。

美國將授權打加強劑 限免疫功能差人士 【下一頁】

FDA代理局長伍德科克（Janet Woodcock）當地周四授權為曾進行器官移植的民眾等免疫功能低的群體，接種輝瑞（Pfizer）或Moderna疫苗作加強劑。FDA 還強調，其他已完成接種新冠疫苗的人已得到充分保護，目前不需要額外接種。

即使FDA已授權疫苗作加強劑用途，但仍有待CDC的疫苗接種諮詢委員會（ACIP）周五開會，決定是否根據FDA指引，建議向民眾接種加強劑。

華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）表示，有證據表明患有癌症、愛滋病或曾接受過器官移植的民眾，儘管已完成接種新冠疫苗，但所產生的免疫反應較普通人少。福西續指，免疫系統差的民眾屬高危群體，優先為他們接種疫苗加強劑十分重要，但最終所有人都「無可避免」要接種疫苗加強劑。

根據CDC數據，免疫功能差的群體佔美國成人人口約2.7%，但佔完成接種疫苗後仍感染新冠肺炎的住院患者約44%。CDC估計約900萬美國人因患病或服藥，而導致免疫功能較差。反映他們感染病毒及患重症風險較普通民眾高。

美國衛生部強制員工接種 涉逾2.5萬人 【下一頁】

CDC在上周引用的4項小型研究亦指，有16至80%免疫功能差的民眾完成接種兩劑新冠疫苗後，體內沒有檢測到抗體。當為他們接種疫苗加強劑後，有33%至50%的人產生抗體反應。

責任編輯：郭麗明

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