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【招聘日】勞工處舉行「開創新天地招聘會」 月薪由11000元至19000元 提供超過3200個空缺

理財智慧 19:16 2021/08/13

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勞工處於8月17日及18日在旺角麥花臣場館內舉行「開創新天地招聘會」，提供大量職位空缺適合年青人及應屆畢業生應徵。招聘會共有約60間機構參加，合共提供超過3200個職位空缺。每日分別有約30間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘，提供的職位類別非常廣泛，當中包括管理見習生、註冊護士、獸醫助護、教育中心導師、文員、店務員、客戶服務主任等。

在招聘會中，約85%空缺為全職，大部分月薪介乎11000元至19000元。更有約97%的職位空缺學歷要求為中六或以下，以及約62%的職位空缺無需相關工作經驗，並適合應屆畢業生申請。求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。

招聘會於上午11時至下午5時30分在旺角奶路臣街38號麥花臣場館1樓舉行（近旺角港鐵站E2出口），費用全免，而每日截止入場時間為下午5時。屆時場內將因應疫情最新發展和入場人數採取適當的感染控制及人流管制措施，所有入場人士必須利用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，或填寫個人資料表格登記姓名、聯絡電話、入場日期和時間。

 

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責任編輯：羅浩濂

勞工處 全職 畢業 招聘會

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