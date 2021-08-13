【新冠疫苗】通行證引發示威 法國22醫療設施遇襲

法國早前宣布推出新冠疫苗通行證措施，引起大量民眾示威反對。法國政府表示，法國上月有22個醫療設施遭到襲擊，並要求警方加強於各地疫苗及檢測中心戒備。

法國國會通過法案 入公眾場所必需打針 【下一頁】

法國啟用疫苗通行證 入博物館戲院需出示接種證明 【下一頁】

法國的疫苗通行證顯示民眾接種新冠疫苗、新冠檢測陰性證明或是擁有抗體的康復者。政府強制民眾需持有通行證，才能進入餐廳等多個場所。措施引起大量民眾不滿，法國連續4個周末都出現反疫苗通行證示威。根據官方數據，上周六（7日）約有23.7萬人在法國各地參與示威

法國衛生部表示由上月12日起，共有22個醫療設施遭到破壞，包括15個疫苗接種中心、5個檢測中心、1個醫療實驗室及1個衛生中心。

據悉，破壞者在部分設施噴上納粹十字標誌、「納粹」（Nazi）、「種族滅絕」（genocide）等塗鴉字句。

示威者批評疫苗通行證威脅個人和公民自由，更有激進示威者將法國政府比作第二次世界大戰的法西斯分子和納粹。據悉，法國内政部長達爾馬寧（Gérald Darmanin）已去信警方要求在醫療設施附近加強戒備。

法國再有反疫苗通行證示威 超過10萬人參與 【下一頁】

法國衛生部長韋朗（Olivier Véran）去信慰問受影響醫護人員，表示近期有數名醫護遭不滿疫苗通行證措施的人攻擊。韋朗強烈譴責暴力行為，表示攻擊醫護人員猶如攻擊國家。

隨著疫苗通行證措施擴大，法國疫苗接種率正在提升。韋朗指有4,500萬成人最少接種一劑新冠疫苗，佔成年人口約80%。

責任編輯：鄭錦玲