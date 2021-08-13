【招聘會】勞工處下週辦招聘會　逾3200個職位空缺　月薪介乎1.1萬至1.9萬

▲ 勞工處將於8月17及18日在旺角麥花臣場館內舉行招聘會，提供大量適合年青人及應屆畢業生的職位空缺。

勞工處宣布，將於8月17及18日在旺角麥花臣場館內舉行「開創新天地」招聘會，提供大量適合年青人及應屆畢業生的職位空缺。



為期2日的招聘會共有約60間機構參加，合共提供超過3200個職位空缺。每日分別有約30機構於會場設置櫃位，進行即場招聘，包括捷榮咖啡、香港中華煤氣、百樂酒店、恒益物業管理、實惠家居、六福集團、中原地產等。而提供的職位類別亦廣泛，包括管理見習生、註冊護士、獸醫助護、教育中心導師、文員、店務員、客戶服務主任、助理工程師、維修技工、保安員、司機、倉務員、侍應、廚師、巴士或電車車長及收銀員。

在是次招聘會中，約85%為全職空缺，大部分月薪介乎1.1萬元至1.9萬元。約97%的職位空缺學歷要求為中六或以下，約62%的職位空缺無需相關工作經驗，並適合應屆畢業生申請。求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。



招聘會上午11時至下午5時30分在旺角奶路臣街三十八號麥花臣場館一樓舉行，費用全免，入場人士更可獲紀念品一份，送完即止。每日截止入場時間為下午5時。屆時場內將因應疫情最新發展和入場人數採取適當的感染控制及人流管制措施，所有入場人士必須利用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，或填寫個人資料表格登記姓名、聯絡電話、入場日期和時間。

責任編輯：蘇穎琪