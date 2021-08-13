【運動熱潮】Lululemon香港疫市再擴充　管理層剖析成功關鍵

▲ Lululemon今年內將會在港島區再增設一間門店。（陳靜儀攝）

剛閉幕的東京奧運令香港再度捲起運動熱潮，近年愈來愈多港人培養做運動的習慣，造就相關品牌生意疫市增長。Lululemon進軍本港多年，看好本地消費力，今年將會再增設分店。Lululemon亞太區品牌副總裁嚴英健（Keen Yim）認為，品牌成功發展至今，亦靠背後的經營理念。

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Lululemon源自加拿大，與其他運動品牌不同，它以瑜伽服飾起家，主攻女性市場。嚴英健接受本報訪問時表示，對香港市場感樂觀，看好本地市場的消費力，繼在圓方開店後，今年內將會在港島區再增設一間門店。去年品牌生意疫市增長，他認為因港人在疫情下，對身心健康的意識提高，有助品牌繼續成長。同時，不少健身室因疫情被迫關閉，居家健身亦帶動相關的設備用品需求。

▲ 疫情下居家健身逐漸普及，相關的設備用品亦成為Lululemon的生意增長動力。（陳靜儀攝）

門店需要能與客互動 提倡健康生活

盡管網購風氣盛行，Lululemon仍打算擴充門市版圖，嚴英健強調：「開店要考慮得非常清楚，並非單講人流，而是店舖能否與客人互動、提倡運動及健康的生活模式。」特別是當步入電商年代後，必須留意門店店員正正是競爭對手之間、綫上綫下銷售的分野。他認為，購物體驗是銷售的關鍵，「即使我們不是奢侈品，亦希望做到這種的服務」。

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Lululemon在疫情前，已不時在店舖內舉行活動，故品牌認為店舖選址最需要考慮以下因素：（1）面積要夠大；（2）社區內有否目標客群；（3）有否足夠的前綫員工。該品牌又視店舖員工為「教育專員」（Educator）。有別於一般銷售員，他們需要喜歡運動，且樂意與顧客分享健康的生活態度。而最重要的是，店員正正是最直接的購物體驗提供者，是與顧客建立關係、塑造品牌形象的關鍵。

▲ Lululemon視店舖員工為「教育專員」（Educator），希望可與顧客傳遞健康生活。

因此，Lululemon非常着重人才管理，尤其是溝通模式與一般企業非常不同。嚴英健稱：

Lululemon發展20年至今時今日，相信並非是偶然，而是背後的經營理念。

即使Lululemon門市店長平均年僅約30歲，但管理層仍給予極大的信任，他們有很高程度的自主權，例如可就社區內顧客的喜好，提供有關舉辦活動工作坊的意見、櫥窗設計等。

他解釋，必須要讓員工感覺到真實的交流，而非單單是聽從總部的指令。特別在生意淡靜時，品牌反而希望與員工找出「每日值得慶祝的地方」，以激勵士氣。例如雖然沒有生意，但可能有數名客人入店查詢，了解Lululemon的產品。

他強調：

銷售數字只是結果，但並非全部。逆境時更要鼓勵員工向前行。

予健身津貼 要員工變得更好

他認為，人性化的管理模式，彰顯與員工之間的互相尊重。無論各自的崗位有何不同，但亦不應有彼此之分，像聖誕節旺季，全部員工亦要到門市幫忙拆箱上貨等。除了前綫員工外，此套以人為本的管理方針，同樣適用於後勤員工。Lululemon香港總部的辦公室裏設有運動空間，員工可按需要預約課堂。另亦有內部的網上學習資源，除了運動外，亦有一些掌握不同工作崗位技能的課程。

▲ Lululemon亞太區品牌副總裁嚴英健（Keen Yim）性化的管理模式，彰顯與員工之間的互相尊重。（受訪者提供圖片）

品牌有為員工提供健身津貼，可自行選擇到外面的健身室參加課程。嚴英健稱，一般公司期望員工進修的目標是「為公司賺錢」，但Lululemon反而着眼於員工有否「變得更好的人」，是為自身進步，大於為公司帶來業務增長。

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記者：葉泳珊