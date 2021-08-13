臻品如雲 競投熱烈　麥迪森2021年8月拍賣會再創佳績

麥迪森拍賣行2021年8月網路現場直播拍賣會上週六于香港圓滿落錘，共呈現拍前低估值2,300萬港幣的拍品。拍賣會上共有403組珍稀葡萄酒與威士卡臻品競拍成功，實現近3,200萬港幣成交總額，是麥迪森迄今為止規模最盛大的一次拍賣會！

作為麥迪森拍賣行今年第三場網路現場直播拍賣會，8月拍賣會于麥迪森手機APP、官網上向全球買家同步直播並接受即時競拍。除此之外，麥迪森拍賣行也首次在上海設立拍賣分會場，通過直播與香港連線，讓上海買家也能親臨現場。

拍賣會上，勃艮第臻品一如既往引起競拍高潮，且捷報連連。其中，DRC羅曼尼康帝酒莊、有“老太太後花園”之稱的奧維那酒莊(Domaine dʼAuvenay)的多組拍品成交價均超過最高估值，更有珍稀拍品的成交價甚至達到拍前估值的2.5倍！

除了勃艮第引領群雄外，來自波爾多、美國加州及義大利的眾多名釀拍品亦大放異彩，拉圖、雄獅、西施佳雅、哈蘭等名家珍藏成交價超出預期，可見藏家們對這幾個產區的追捧熱情不減。

近年，隨著中國高淨值人群的激增，葡萄酒投資漸漸成為這部分人士的關注焦點。而作為原創于亞洲的拍賣行，麥迪森一直致力於服務香港、中國大陸及全球的收藏家，沒有賣家傭金和繁瑣的手續，提供最便捷的拍賣體驗。

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