【美國疫情】日增13萬確診 9成縣屬高傳播地區

美國日增超過13萬新冠肺炎確診個案，不少地區開始重推室內口罩令。美國疾病管制與預防中心（CDC）總監華倫斯基表示，美國目前有9成縣屬高傳播地區，符合CDC建議民眾在室內佩戴口罩的標準，更強調尚未接種疫苗人士染疫風險最高。

美國衛生部強制員工接種新冠疫苗 涉逾2.5萬人 【下一頁】

CDC周三（11日）新增逾13.2萬宗確診，7日確診平均數達到11.3萬宗，按周增幅近24%。住院患者平均每日有9,700人，按周增幅約31%。

華倫斯基（Rochelle Walensky）強調，仍未接種疫苗人數風險最高，指出全國住院及死亡人數中，未接種疫苗患者佔絕大多數。

華倫斯基指美國各地確診、住院及死亡人數也正在增加，逾90%縣屬於高傳播地區。CDC上月27日更新口罩指引，建議民眾無論是否接種疫苗，在高傳播地區室內時都應佩戴口罩。

因應Delta變種（印度首先發現）在美國國內肆虐，即現時9成縣都符合CDC室内戴口罩的指引。

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因應疫情反彈，美國愈來愈多機構及企業要求僱員接種新冠疫苗。白宮抗疫協調員津茨（Jeff Zients）表示，強制接種疫苗要求美國愈來愈普遍，已有數千萬人受影響。津茨指，全國約有700所大專院校強制要求接種疫苗。他強調，接種疫苗有助保持社區安全及阻止病毒傳播。

數個疫苗接種率較高地區，要求民眾進入餐廳、酒吧等室內場所前，必須接種疫苗。紐約市要求民眾必須接種至少1劑才能參與室內活動，三藩市則要求完成疫苗接種。津茨表示，部分疫情嚴重州份疫苗接種率不斷上升，阿肯色州（Arkansas）上月平均每日接種次數增加了2倍，路易斯安那州（Louisiana）、亞拉巴馬州（Alabama）及密西西比州（Mississippi）更增加了3倍。

責任編輯：李俊儀