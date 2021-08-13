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【Tesla股價】渾水Carson Block：不會再沽空Tesla　此前低估了馬斯克吸引投資者及粉絲的能力

股市 12:23 2021/08/13

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渾水Carson Block認為，Tesla的市值、光芒及馬斯克仍然存在。

渾水研究（Muddy Waters Research）創辦人Carson Block寫給投資者的信上，指他無法重啟沽空Tesla股票的計劃。曾稱預測Tesla會破產及質疑Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）的Carson Block認為，Tesla的市值、光芒及馬斯克仍然存在，看淡Tesla的人只關注Tesla缺乏像通用汽車（美：GM）、福特（美：F）、大眾汽車Volkswagen等大型車廠的規模，難以與他們競爭，但投資者卻看錯了。

Carson指投資中資股應較美股有更大折讓【下一頁】

Carson Block表示，他雖然仍對馬斯克的「病態自戀」有些蔑視，但他錯誤評估了這位在Tesla及火箭公司SpaceX背後的億萬富翁，包括他吸引投資者投資及粉絲的能力，並敬佩馬斯克利用Model S去展現電動車的可行性，製造了真正的火箭。

他指，此刻仍然認為Tesla約7100億美元的市值過高，但他不再認為馬斯克行徑會導致Tesla股價下跌。Carson Block上月曾指，「感謝主自己沒有沽空Tesla」，並指沽空Tesla風險自付，但他不會這樣做。

Casron早前談及Tesla，詳見【下一頁】

Carson Block又稱，自GameStop（美：GME）的沽空事件後，其基金亦受到嚴格監管，不少散戶亦開始對沽空機構感到厭倦。

相關文章：【遊戲驛站GME】渾水：GME更似對沖基金同行廝殺　不似散戶行為、籲散戶小心

相關文章：沽空機構渾水創辦人Carson Block拍片　免費傳授沽空心得

 

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美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 電動車 汽車 大眾 福特 馬斯克 Tesla 沽空

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