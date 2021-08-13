【智能手機】榮耀Magic 3系列手機正式登場　預載Gmail、Google Play等服務

▲ 榮耀於昨（12日）舉行發布會，向全球推出Magic 3旗艦系列手機。

自從去年華為出售榮耀之後，榮耀的手機發展也成為外界關注的焦點。該公司於昨（12日）舉行發布會，向全球推出Magic 3旗艦系列手機，該系列可搭載Gmail、Google Play應用商店等服務。

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Magic 3系列提供Magic 3、Magic 3 Pro 和 Magic 3 Pro Plus三款手機。三款手機正面採用6.76吋柔性OLED屏幕，具有89度超級曲面屏幕，屏幕所佔比例達到94.86%，更支援120Hz屏幕刷新率。

鏡頭方面，榮耀Magic3及Magic3 Pro背面搭載多個主鏡頭，採用對稱圓形排列。Magic 3 具有5,000萬拍攝像素主鏡頭、1,300萬像素超廣角鏡頭、6,400萬像素黑白鏡頭。Magic 3 Pro 就多設了一個6,400萬像素遠攝鏡頭，支援OIS光學防震及3.5倍光學變焦。

Magic 3 Pro Plus背面鏡頭組就採用經典結構，並融合六邊形設計。該機具備5,000萬像素主鏡頭、6,400萬像素超廣角鏡頭、6,400萬拍攝像素黑白鏡頭，以及6,400萬拍攝像素遠攝鏡頭。

標準版Magic 3最低售價為4599人民幣（5,601港元），Magic 3 Pro最低售價為5,999人民幣（約7,306港元）。而榮耀Magic 3 Pro Plus售7,999人民幣（約9,741港元），但目前官方尚未公布發售日期。

責任編輯：李寶如