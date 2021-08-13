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【串流平台】Disney+ 11月登錄韓港台　並於日本推更多娛樂內容

商業 13:10 2021/08/13

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華特迪士尼公司宣布，其流媒體服務Disney+將於今年11月在韓國、香港和台灣推出。

影視串流平台愈來愈普及。華特迪士尼公司宣布，其流媒體服務Disney+將於今年11月在韓國、香港和台灣推出。Disney+ Japan還將在今年 10 月擴展服務，以提供更多的一般娛樂內容，有關的資訊將會在稍後公布。

【疫市營商】Wendy's夥初創設雲端廚房　冀2025年於美英加國開700間

華特迪士尼公司亞太區總裁Luke Kang表示，隨著消費者尋求多樣化的娛樂內容，並被迪士尼的品牌和特許經營組合所吸引，致Disney+亞太地區市場反應超出了預期。他又指，對市場上的訂戶增長和合作夥伴關係感到滿意，並期待與該地區更多的消費者互動。

目前，Disney+在澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、印度、馬來西亞、印度尼西亞和泰國提供服務。在泰國，該流媒體服務自今年6月底推出以來一直在應用商店排行榜上名列前茅；在印度尼西亞和馬來西亞市場亦是領先的SVOD（訂閱視頻點播）服務商。而Disney+在北美、歐洲、亞太地區和拉丁美洲的61個國家及地區以21種語言提供。

【電子消費券】首輪消費券到手不足半個月已用盡　市民嘆金額太少

責任編輯：蘇穎琪

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