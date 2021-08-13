硬科技是未來投資重點

從目前情況看，住房、教育、醫療、科網平臺等對民生影響較大的領域，政府的規範都將持續，這些行業過去的超常發展可能已經過去，未來的發展前景趨於平淡。而之前追逐這些強勢行業的資金，也可能逐漸流出，令相關企業的長期走勢轉差。

在新形勢下，先進製造業等硬科技，可能是未來發展的重點，中國經濟發展的模式可能從之前的逐步提高服務業比重，轉向提高先進製造業比重。

7月30日召開的政治局會議要求：「要挖掘國內市場潛力，支持新能源汽車加快發展，加快貫通縣鄉村電子商務體系和快遞物流配送體系，加快推進『十四五』規劃重大工程項目建設，引導企業加大技術改造投資。要強化科技創新和產業鏈供應鏈韌性，加強基礎研究，推動應用研究，開展補鏈強鏈專項行動，加快解決『卡脖子』難題，發展專精特新中小企業。」以及：「要統籌有序做好碳達峰、碳中和工作，儘快出臺2030年前碳達峰行動方案」。

「碳中和、碳達峰」、「新能源汽車」等，直指光伏等新能源產業鏈、電動汽車產業鏈；「卡脖子」最明顯的就是晶片製造相關企業；「縣鄉村電子商務體系和快遞物流配送體系」雖然與科網領域關係密切，卻是面向基層、利潤率較低的部分；「專精特新中小企業」主要指有獨門絕技的行業小巨人，細分行業的領導性企業。

政治局會議精神，對技術領先的硬科技企業利好，對專注於補短板的企業利好，對有特色的中小企業利好，對投資者來說，隨著大趨勢的變化，以前的熱點可能吸引力下降，新形勢下的相關受益企業將是未來一段時間的投資重點。

