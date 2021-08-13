【券商點睇】尋找下個千億級黃金賽道 儲能行業有無機？

內地的半導體、光伏和電動車等概念股熱炒，不得不提寧德時代（深：300750）市值炒到過萬億元，估值衝突天花板，以致國內分析員不惜預估40年後業績，以合理化現時的估值。

有見及此，投資者寄望在熱門板塊以外，尋找新的黃金賽道，儲能行業或許是下個千億級的賽道。無他，頻頻有相關的利好國策，國家發改委、國家能源局聯合發布《關於鼓勵可再生能源發電企業自建或購買調峰能力增加並網規模的通知》，明確在電網企業承擔風電和太陽能發電等可再生能源保障性並網責任以外，仍有投資建設意願的可再生能源發電企業，鼓勵在自願的前提下自建儲能或調峰資源增加併網規模。

【延伸閱讀】大行點睇：大和最新科網股目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

事實上，中港的儲能概念股已開始落鑊，如比亞迪（01211）、中集安瑞科（03899）均有儲能相關業務，後者自8月至今已漲42.8%，升勢凌厲。華寶證券認為，自儲能發展指導意見正式出台後，發改委接連下發分時電價政策和發電側調峰能力政策，政策逐步完善儲能有望在新能源發電端進入增速拐點。

【同場加映】溫股知新：恒指仍受制裂口 八大金剛新部署

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛