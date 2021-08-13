【A股布局】寧德時代趁高位向市場抽水 配股籌582億擴產

股王寧德時代（深：300750）氣勢如虹，股價屢創新高。眼見市場求股若渴，公司也趁機在高位向市場抽水，周四（12日）晚宣布配股集資582億元（人民幣，下同），比去年7月融資200億元，更為進取。據悉，興業證券為此連夜舉行的電話會議，一度被2,000名投資者擠滿，可見關注度極高。

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據報道，在扣除發行費用後擬全部用於用於四個方向：一、鋰電池生產基地和擴建，使用資金354億元，項目總投入資金413億元，包括福鼎時代鋰離子電池生產基地項目、廣東瑞慶時代鋰離子電池生產項目一期項目、寧德蕉城時代鋰離子動力電池生產基地項目項目和寧德時代湖西鋰離子電池擴建項目（二期）項目。

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二、儲能鋰離子電池研發，使用資金65億元，項目總投入資金116.5億元。包括江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發與生產項目（四期）項目；三、新能源先進技術研發與應用項目，投入資金70億元，包括鈉離子電池產業鏈、電化學儲能技術、智慧能源網絡等先進技術；四、補充流動資金，投入資金93億元。

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初步看，市場對消息反應不差，周五（13日）公司股價低開4.4%至480元，惟最快便掉頭回升，上午一度回升至529.9元。分析指，寧德時代已經走上產業資本超級擴張的道路。但其擴張似乎與互聯網巨頭的資本無序擴張有些許不同，皆因公司集資的大部分資金都明確投向新能源產業鏈項目。

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記者：林衛