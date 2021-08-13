【晶片短缺】國內半導體商被指壟斷兼惡意漲價 遭百家企業群起舉報

去年下半年以來，全球的晶片荒愈演愈烈，隨之而來的缺貨，晶片商漲價亦無可厚非。今次舉報事件的主角富滿電子（深：300671）因此得益，並成了大牛股，今年股價最高見過178.85元（人民幣，下同），較年內低位，暴升近5倍。

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日前，國內LED屏廠藍普視訊在微信公眾號上發布信息稱，實名舉報富滿電子涉嫌濫用市場支配地位壟斷相關芯片市場，並得到了行內近100家IC企業的聲援、9家顯示屏幕企業請求參與聯合訴訟。

在舉報信中，藍普視訊指控富滿電子過去數月的交易中，多次無正當理由拒絕履行IC產品供貨合同，並不斷要求加價，惡意哄抬價格嚴重，對藍普視訊的正常經營活動造成極大傷害，同時也引發了芯片市場秩序嚴重紊亂。

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確實，生產LED燈、LED控制及驅動類晶片的富滿電子賺個盤滿缽滿。上半年，公司實現營業收入8.51億元，按年增長239.3%；純利3.16億元，按年增1,190.6%，扣非淨利潤3.04億元，增長1,601.87%。公司解釋，得益於新產品成果顯現，加之產品市場需求旺盛，令產品銷售額、毛利率、淨利潤大幅增長。

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記者：林衛