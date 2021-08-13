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【ET午市精點】恒指失守10天線　績優股李寧都要跌

股市 11:50 2021/08/13

分享：

港股今早低開後走勢反覆偏軟，恒生指數失守10天線水平，早段低見26218點。科網股捱沽，騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） 都要捱沽。港股午後走勢如何？獨立股評人李偉傑於《ET午市精點》為你分析。

立即收看／收聽： https：//video.hket.com/video/3031762

＊＊＊

重溫今早《ET開市直擊》足本版（↓）

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10：46 - 績優股跟進：聯想 （00992） 股價前景＋買賣策略建議
14：55 - 績優股跟進：中電信 （00728） 股價前景＋買賣策略建議
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44：00 - 股票分析：思捷環球 （00330） 股價前景如何
45：39 - 股票分析：協鑫新能源 （00451） 股價前景如何
46：41 - 股票分析：眾安在綫 （06060） 股價前景如何
48：16 - 港股開市後市況速報
50：43 - 財經日誌提提你

欄名 : ET午市精點

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