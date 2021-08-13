【ET午市精點】恒指失守10天線　績優股李寧都要跌

港股今早低開後走勢反覆偏軟，恒生指數失守10天線水平，早段低見26218點。科網股捱沽，騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） 都要捱沽。港股午後走勢如何？獨立股評人李偉傑於《ET午市精點》為你分析。

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重溫今早《ET開市直擊》足本版（↓）

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00：00 - 港股焦點速報

00：56 - 外圍市況速報

03：18 - 港股上日市況速報＋北水盤路

04：20 - 港股市況分析 政策風險仍困擾市場？

06：31 - 焦點股：百度 （09888） 業績解讀及股價前景分析

10：46 - 績優股跟進：聯想 （00992） 股價前景＋買賣策略建議

14：55 - 績優股跟進：中電信 （00728） 股價前景＋買賣策略建議

18：30 - 績優股尋寶：中國軟件 （00354） 值得留意

20：44 - 績優股尋寶：中聯重科 （01157） 值得留意

23：17- 股票分析：舜宇光學 （02382） 將公布業績 股價前景如何？

25：05 - 港股開市競價時段市況速報

28：20 - ET個股推介：中升控股 （00881）

29：20 - 股票分析：中升控股 （00881） 有憧憬值得留意

30：52 - 股票分析：比亞迪電子 （00285） 股價前景如何

32：05 - 股票分析：創科實業 （00669） 入場費高 有其他周邊概念股可選擇？

34：13 - 股票分析：百富環球 （00327） 具短期炒作條件

35：18 - 股票分析：中國電力 （02380） 股價前景如何

36：39 - 股票分析：完美醫療 （01830） 股價前景如何

38：08 - 股票分析：新特能源 （01799） 股價前景如何

40：16 - 股票分析：華潤醫藥 （03320） 股價前景如何

41：40 - 股票分析：李寧 （02331） 股價前景如何

42：44 - 股票分析：金桑子 （06896） 股價前景如何

44：00 - 股票分析：思捷環球 （00330） 股價前景如何

45：39 - 股票分析：協鑫新能源 （00451） 股價前景如何

46：41 - 股票分析：眾安在綫 （06060） 股價前景如何

48：16 - 港股開市後市況速報

50：43 - 財經日誌提提你