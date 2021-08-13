【電子消費券】港人樂於補錢購物帶旺市道　零售商生意勝預期

▲ 有零售商認為消費氣氛好轉，顧客願意補錢購物。（資料圖片）

5000元電子消費券的首輪2000元已於本月初派發，至今未夠一個月，但不少市民已陸續用盡其消費券。有零售商認為消費氣氛好轉，但難料效應可持續多久。

輕珠寶品牌Asvida總經理郭嘉敏透露，消費券派發後，生意至少錄得2至3成的增長，有6成顧客皆是以消費券付款。

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消費券到手未夠兩星期，她認為情況比預期理想，整體消費氣氛有改善，消費金額亦有提升。大部分顧客亦是購買2,000至5,000元左右的18K金首飾，「有些顧客物色一些較高價的產品，不介意用消費券後，再額外補錢購買」。

不過，對於消費券的效應能持續多久，郭則抱有懷疑。「原本預計8月底的婚展能受惠於消費券，但目前則擔心屆時不少顧客已用盡其消費券。」

家電零售商ahaa店舖經理梁先生亦表示，消費券同時為門市和網上商店帶來4至5成生意增幅，符合銷售預期。顧客人均消費約為2,000元，即使商品超出消費券限額，仍會補錢購買。

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餐飲業生意增2成半 中小型餐廳最受惠

至於餐飲業方面，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，業界的生意額比以往多了大概25%，符合預期，當中又以中小型餐廳最為受惠。他認為，即使消費者不會將全部金額投放在飲食上，但是心理上也會覺得有多餘的錢可花費，就像政府認為的一樣，消費券發揮了乘數效應刺激消費氣氛。業界反映，六成以上的消費者均使用八達通付費。

雖然目前消費券力度仍然強勁，但黃家和擔心第一期帶來的效應會在9月中至尾的時候減弱，惟有期望下一輪金額較大的消費券能在之後補貼空缺。

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記者：李智美、葉泳珊