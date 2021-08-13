【業績｜銀行股】創興銀行上半年純利按年增33%　宣派中期息每股0.11元　理財通將與內地股份制銀行合作（第二版）

▲ 創興銀行公佈業績。

創興銀行 （01111） 收市後公佈上半年業績，純利按年增33%至9.51億元，減值準備前的營業溢利按年增9.9%至12.83億元，擬派發中期息，每股0.11元，與上年同期持平。創興銀行周五（13日）收報20.6元，無升跌。

該行減值準備後的營業溢利按年升19.9%，至10.42億元，股東權益回報率為6.93%，較去年同期增加1.08個百分點。受累於疫情對經濟帶來不確定性，以及港元拆息於歷史低位徘徊，淨息差持續受壓，為1.33%，比去年同期下降8個基點。該行淨利息收入按年增9.6%，至16.03億元，金融資產淨減值損失按年跌19.2%，為2.41億元。

創興銀行執行董事、副主席兼行政總裁宗建新表示，該行資產端同負債端均有下降，而後者下降較快，該行今年第二季淨息差比第一季上升6個基點至1.36%。不過，展望下半年，本港低息環境持續，他認為要管理好淨息差「有挑戰」。另外他亦指，集團因應監管要求保留更多資本，因此派息比率有所下降。

截至6月底，總資本比率為16.58%，去年12月底則為16.79%。一級資本比率為14.2%，普通股權一級資本比率為11.22%。

存貸款方面，截至6月底，客戶貸款較去年底上升7.6%，至1531億元，存款較去年底上升6.8%，至1957億元。貸款對存款比率為73.37%，比去年底的73.65%稍微下降。不良貸款率達0.58%，較去年底下跌0.07個百分點。

期內資產總額上升4.17%至2426億元，截至6月底，銀行的香港資產比重達70.34%。

對於資產質量，宗建新則指，全球疫情持續反覆，部分香港中小企或會有一定壓力，但認為目前該行資產質量表現正常。

該行非利息收入為6.1億元，按年增25.9%，佔總收入27.7%。宗建新表示，非利息收入主要由財富管理增長帶動，該行近幾年一直以增加中間業務收入作為發展策略，未來將持續增加該部分收入。他亦預計，下半年融資的非利息收入將為該行業務帶來一定增長，有信心能夠保持增幅。

此外，淨費用及佣金收入按年升39.8%，至2.93億元，淨買賣及投資收入按年升12%，至2.21億元，其他營業收入升23.7%，至9917萬元。

已與內地一間銀行合作

宗建新亦指，該行的內地銀行只擁有分行牌照，並未有法人銀行牌照，在零售銀行業務上有一定限制，該行就有關申請一直與中銀保監溝通，但預計過程需時。

副行政總裁劉惠民亦表示，創興銀行已與內地一間股份銀行商討，雙方擬合作為客戶提供理財產品及業務，新產品以穩定、合理回報為主，料對該行的香港財富管理業務有一定支持。他亦期望，「跨境理財通」開通及中港兩地通關後，可帶動該行零售業務增長。

集團早前計劃私有化，宗建新則指，不方便評論有關事宜。

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編輯﹕賴奕羚