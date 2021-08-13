【電子消費券】希慎集團推「全民三重賞」獎賞總值逾1,000萬元 提供大抽獎及折扣優惠

為響應政府派發的電子消費券及支持零售餐飲業，希慎集團旗下的利園區推出「全民三重賞」，內容包括「會員大抽獎」、疫苗加碼賞」及「商戶消費券加碼優惠」，送出總值逾$1,000萬獎賞，讓商戶及消費者同時受惠。

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為了鼓勵市民以消費券親臨利園區消費，希慎集團於消費券發放期間，由8月16日起一連8星期推出尊貴會員大抽獎，送出總值150萬元利園區電子禮券及多份豐富禮品。Lee Gardens Club 會員憑指定電子貨幣於利園區內消費每滿$1,000，即可到活動網站登記參加大抽獎，每人每星期最多可獲10次抽獎機會，有機會獲得高達10,000元電子禮券、Leica相機、iPhone 12 Pro、Dyson Airwrap等禮品。

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與此同時，電子消費券第一期已經派發，利園區不少商戶亦已推出折扣優惠，各式各樣的商品應有盡有，涵蓋潮流穿搭、國際時裝、兒童服飾、珠寶鐘錶、美妝護膚等。

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另外，為響應政府推動市民接種疫苗，希慎集團也將於8月16日加推額外一連4個星期大抽獎，送出Staycation套票、Apple Watch、摺疊式單車、1年免費健身會籍、運動行山用品、等休閒健美體驗。於9月30日前完成接種兩劑疫苗的Lee Gardens Club會員只需於活動網站登記，即可參加大抽獎。

尊貴會員大抽獎詳情：

日期：2021年8月16日至10月10日

活動網站：www.leegardens.com.hk

參與資格：「Lee Gardens Club」會員

參加方法：「Lee Gardens Club」會員憑指定電子貨幣於利園區內消費每滿1,000元(只限最多2張即日單一正本機印消費單據連相符之電子貨幣付款存根正本)，即可到活動網站登記參加大抽獎，每人每星期最多可獲10次抽獎資格，每星期的抽獎結果將逢星期二公佈。參加者有機會可獲高達1萬元電子禮券、Leica相機、iPhone 12 Pro、Dyson Airwrap及其他豐厚禮品。

疫苗接種大抽獎詳情：

日期：2021年8月16日至9月12日

活動網站：www.leegardens.com.hk

參與資格：完成接種兩劑疫苗的「Lee Gardens Club」會員

參加方法：於9月30日前，完成接種兩劑疫苗的「Lee Gardens Club」會員只需於網上登記，無須消費即可到指定活動網站參加大抽獎，每周送出Staycation套票、Apple Watch、摺疊式單車、1年免費健身會籍、運動行山用品、等休閒健美體驗。每星期的抽獎結果將逢星期二公佈。

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責任編輯：羅浩濂