▲ 【5000元消費券】騰訊：WeChatPay HK用戶遠超380萬 下一步部署外賣、交通、夥商戶建會員計劃

騰訊 （00700） 旗下WeChat Pay HK為港府5000元電子消費券營運商，騰訊金融科技副總裁洪丹毅接受訪問時稱，WeChat Pay HK在8月1日首日發放消費券，平台上支付用戶較平日增長6成、交易量是前一星期的兩倍，單筆消費額較今年首7個增1.7倍。洪丹毅稱，WeChat Pay HK註冊用戶量已遠超登記電子消費券前的380萬，會在合適時間交代最新用戶數量。

洪丹毅重申，自消費券計劃公布以來，每日申請入駐WeChat Pay HK的商戶量較4月前增加7成，目前合作商戶已超過10萬戶，從大型連鎖至街市商戶，以至網購平台HKTVmall都有合作。

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洪丹毅表示，已在應用程式內設商戶平台，方便用戶找到附近支援WeChat Pay HK和消費券的商戶。

電子消費券令平台用戶、商戶量增加，洪丹毅稱，下一步會繼續擴大使用場景，「可以搭地鐵、搭巴士，也可以叫外賣」。

他又指，期望WeChat Pay HK 不止是支付工具，而是可以幫助商戶連結消費者，下一重點工作是與戰略合作夥伴商議，提供解決方案改良商戶自身的會員計劃「從積分帶動消費」，並舉例WeChat Pay HK與新世界 （00017） K11的10倍積分合作，是會員計劃合作的第一步。

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洪丹毅又提醒，整個消費券計劃周六（14日）截止登記，用戶會在9月1日收取2000元電子消費券，於11月1日收取第二筆3000元電子消費券，而於8月1日已收取電子消費券的首批用戶，會在10月1日收到3000元電子消費券。

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記者：麥德銘