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【交通科技】推動城市空中交通　港企研發氫能燃料電池垂直起降飛機（多圖）

科技 12:09 2021/08/13

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氫能飛機可減少出行時間及改善中央商務區交通擠塞的情況。

「城市空中交通」（UMA）成為各國未來交通發展的重要議題，當中融入不少環保技術。水上飛機（香港）航空宣布以香港作為基地，研究、發展及製造氫能（H2）燃料電池的載人級自動駕駛飛行器。

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利用氫氣作為推動燃料，其燃燒後的產物是水，因此被視為「零碳排放」 的高效、高品質潔淨能源，未來有望可減少依賴石燃料。雖然氫氣有望作為新式推動燃料，但氫能飛機需要面對電池壽命的問題，因現時新一代的鎳電池，用量增加之後，會導致相應電極材料結構的穩定性降低，導致電池循環壽命和安全性大幅降低。團隊研發的氫能儲電池，將針對這些問題，作出改善。

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【交通科技】泊車自動化 福特夥Bosch於底特律設智能停車場

比起電動飛機，氫能 eVTOL 飛機的續航更高。每次補充氫氣只需兩分鐘，可讓飛機續航 360 公里。此外，飛機的承載量更大，可用於載貨或載客，而且它是首架配備降落傘的氫能 eVTOL 飛機。飛機可減少出行時間及改善中央商務區交通擠塞的情況，預計未來由屯門去中環只需 8 分鐘。此外，自動駕駛飛機可降低成本，為大眾提供可以付擔、安全、迅速且環保的運輸和物流服務。水上飛機（香港）航空研發團隊將會專注降低氫能成本、氫能普及化及發展電能直升機坪加建氫氣站。

【Tesla】Cybertruck需延期生產 又與Model Y有關？

記者：廖淑瑩

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