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【電子消費券】首輪消費券到手不足半個月已用盡　市民嘆金額太少

商業 11:40 2021/08/13

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5000元電子消費券自派發後，不少港人亦把握機會，以消費券購物。（林宇翔攝）

5000元電子消費券自8月1日派發後，不少港人亦把握機會，以消費券購物。有市民表示已經用光首輪2000元，且主要用於購買日常用品。

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大部分受訪市民表示已悉數用光2,000元限額，劉小姐指，她把一半的消費券金額用在超級市場購買生活用品，剩下的1,000元會用來請家人吃飯。她本想花部分消費券來買手袋，但奈何金額太少，惟有等下一期發放後再用來消費。

另一受訪市民吳女士表示，她把消費券花在飲食和買鞋上，預計下期的消費券也會用同樣的消費方式。家中有小孩的葉小姐表示，消費券用來買油和米後，已沒有剩下多少。張女士則發現不少商戶如超市，在消費券發放前抬高價格，並不感到消費券能在經濟上幫助多少。

有市民表示已經用光首輪2000元，且主要用於購買日常用品。

商户帳面生意增3倍

售賣電子產品的科栢（Cyber-Pro）稱，由於消費券金額不高，暫時對帶動生意的幫助不算大，平均單價亦在5,000元內。其推廣經理郭贇峻解釋，7月期間，不少顧客因等待消費券而暫緩購物，變相現時帳面銷售額有2至3倍的增幅，但實際上只是彌補之前的生意「跌幅」。

他續指，不少市民在日常生活中，已用盡消費券，故只能有限帶動額外消費。而混合付款模式、與家庭成員合併付款的情況亦頗常見，因顧客不希望一次過用盡消費券。

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記者：李智美、葉泳珊

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