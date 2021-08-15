【職場熱話】畢業生搵工月薪僅13k 月儲3k感迷茫 網民：最緊要份工有冇前途

香港樓價貴、生活費亦貴，總之在香港生活「樣樣都是錢」，近日有網民於網上討論區發文，指剛剛面試一份1.3萬的全職工作，惟薪水只能勉強生活，儲不了很多錢，甚至有朋友勸阻，故她很糾結和迷茫，詢問大家1個月開支大概多少錢。

據悉，樓主就讀銜接學士學位(top up degree)，並將在12月畢業。雖然該大學來自海外，不過香港是認可的。

按圖了更多，樓主經歷：

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此帖文一出，引來網民討論，有些網民支持樓主接受這工作，並表示：「5天工作都還好，但要加班就算了。」、「如果是你喜歡或對你職業路向(career path )有幫助的話就做，再不是就騎牛搵馬，不應該為了1千或2千去做兼職。」亦有人分享類似的經歷，「我3年前剛大學畢業都是1.3萬元入行，很在乎工作有沒有前途，現在加了七成幾。」

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但有人不支持樓主這個決定，他們認為大學畢業只得1.3萬人工，實在太少了，並建議道：「大學學位只得1.3萬，當然找過另一份工作。」、「如果不想餓死的話，減少家用。」、「每日花錢只有百幾元。」、「如果該工作對你職業路向(career path )沒有幫助、或者你不喜歡工作內容，和福利很差（例如：年假好少或沒有醫療福利）的話，就不要做。」

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責任編輯：陳頌潔