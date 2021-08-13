  • 29°C
香港時間 : 2021813日 (五) 22:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國普利茅斯槍擊釀6死 包括一名3歲女童 （第三版）

環球社會熱點 21:56 2021/08/13

分享：

英國普利茅斯周四（12日）發生槍擊案，造成6人死亡，包括持槍疑犯及一名3歲女童，另有多人受傷。當地警方正調查疑犯動機，初步認為疑犯單獨行事，並指事件與恐怖主義無關。

（第三版更新死者身份）

英國次季GDP升4.8% 放寬防疫刺激增長 【下一頁】

當地警方證實，疑犯擁有合法的槍械牌照。消息指，槍撃案疑犯為23歲男子戴維森（Jake Davison）。

媒體發現，該名疑犯於發生槍撃案數星期前，張貼有關抒發負面情緒的影片，同時讚好眾多與槍械相關的資訊，亦懷疑是美國前總統特朗普的粉絲，以及英國自由黨支持者。

德文郡（Devon）及康沃爾郡（Cornwall） 警方於當地周四晚約6點10分接報，指普利茅斯（Plymouth）的基漢區（Keyham）發生槍擊案。警方接報到場後，發現兩名女子與3名男子已當場身亡，另有1名女子在送院搶救途中不治。

英媒引述目擊者指，疑犯先踢開其中一棟房屋的門，現場首先傳出尖叫聲，然後出現3至4下槍聲。該疑犯其後逃出房屋，並走到公園內向幾個人開槍，其後亦沿著街道繼續隨機開火。另一名目擊者亦表示，疑犯一身黑色衣服，手持散彈槍，在街角位置撞到一名路人。

10大樓價最易負擔城市 利物浦不入前10 【下一頁】

警方稱槍擊案造成6人死亡，死者分別為3男3女，包括疑犯及一名3歲女童。槍擊案亦造成多人受傷，傷者都已送往醫院接受治療。

當局正調查疑犯行兇動機，並封鎖區內範圍，經初步調查認為疑犯為單獨犯案，事件與恐怖主義無關。

英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel） 形容事件令人震驚，並慰問受害者家屬。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【新冠疫苗】美國衛生部強制員工接種 涉逾2.5萬人
今日
【新冠疫苗】美國衛生部強制員工接種 涉逾2.5萬人
塔利班再攻下兩腹地 阿富汗政府險守喀布爾
今日
塔利班再攻下兩腹地 阿富汗政府險守喀布爾
【英國王室】奧巴馬撐威廉 生日派對唔請哈里梅根
今日
【英國王室】奧巴馬撐威廉 生日派對唔請哈里梅根
澳洲華裔男掌摑店員罪成 法官判留案底免監禁
今日
澳洲華裔男掌摑店員罪成 法官判留案底免監禁
【GCSE放榜】英國會考有幾難? 10條模擬題你識唔識答?
今日
【GCSE放榜】英國會考有幾難? 10條模擬題你識唔識答?

你可能感興趣

【新冠疫苗】美國衛生部強制員工接種 涉逾2.5萬人
今日 11:37
【新冠疫苗】美國衛生部強制員工接種 涉逾2.5萬人
塔利班再攻下兩腹地 阿富汗政府險守喀布爾
今日 12:14
塔利班再攻下兩腹地 阿富汗政府險守喀布爾
【英國王室】奧巴馬撐威廉 生日派對唔請哈里梅根
今日 12:20
【英國王室】奧巴馬撐威廉 生日派對唔請哈里梅根
罪案 內政 英國 槍擊

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月13日 時間22:00）

下一篇文章

Facebook或需出售Giphy 英國當局憂損害競爭
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【GCSE放榜】英國會考有幾難? 10條模擬題你識唔識答?
【GCSE放榜】英國會考有幾難? 10條模擬題你識唔識答?
【英國王室】奧巴馬撐威廉 生日派對唔請哈里梅根
【英國王室】奧巴馬撐威廉 生日派對唔請哈里梅根
塔利班拿下加茲尼 有指阿富汗政府提出分享權力（第三版）
塔利班拿下加茲尼 有指阿富汗政府提出分享權力（第三版）
【BNO移民英國】10大樓價最易負擔城市 利物浦不入前10
【BNO移民英國】10大樓價最易負擔城市 利物浦不入前10
新型冠狀肺炎全球疫情（08月13日 時間21:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月13日 時間21:00）
【美國疫情】日增13萬確診 9成縣屬高傳播地區
【美國疫情】日增13萬確診 9成縣屬高傳播地區