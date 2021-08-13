英國普利茅斯槍擊案 包括疑犯6人死

英國普利茅斯周四（12日）發生槍擊案，造成6人死亡，包括持槍疑犯及一名10歲以下小童，另有多人受傷。當地警方正調查疑犯動機，初步認為疑犯屬單獨行事。英國內政大臣彭黛玲形容事令人震驚，當地國會議員強調事件與恐怖主義無關。

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德文郡（Devon）及康沃爾郡（Cornwall） 警方於當地周四晚約6點10分接報，指普利茅斯（Plymouth）的基漢區（Keyham）發生槍擊案。警方接報到場後，發現兩名女子與3名男子已當場身亡，另有1名女子在送院搶救途中不治。

英媒引述目擊者指，疑犯先踢開其中一棟房屋的門，現場首先傳出尖叫聲，然後出現3至4下槍聲。該疑犯其後逃出房屋，並走到公園內向幾個人開槍，其後亦沿著街道繼續隨機開火。另一名目擊者亦表示，疑犯一身黑色衣服，手持散彈槍，在街角位置撞到一名路人。

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警方稱槍擊案造成6人死亡，死者分別為3男3女，包括疑犯及一名未滿10歲小童。槍擊案亦造成多人受傷，傷者都已送往醫院接受治療。

當局正調查疑犯行兇動機，並封鎖區內範圍，經初步調查認為疑犯為單獨犯案。

英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel） 形容事件令人震驚，並慰問受害者家屬。當地國會議員默瑟（Johnny Mercer）表示，事件與恐怖主義無關。

責任編輯：郭麗明