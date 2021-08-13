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【新冠疫苗】美國衛生部強制員工接種 涉逾2.5萬人

環球社會熱點 11:37 2021/08/13

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為應對Delta變種病毒擴散，美國再有機構要求員工必須接種疫苗。美國衛生及公共服務部（HHS）宣布，要求員工必須接種新冠疫苗。HHS部長貝塞拉表示大多數員工已接種疫苗，部門首要目標會保護美國公眾安全。

美國將授權打新冠疫苗加強劑 限免疫功能差人士 【下一頁】

貝塞拉（Xavier Becerra）周四（12日）宣布，該部門超過2.5萬名於聯邦醫療或臨床研究機構工作並需與患者接觸的前線員工，必須接種新冠疫苗。

有關規定適用於HHS監管的3個機構，包括印第安人衛生服務（IHS）、國家衛生研究院（NIH）和美國公共衛生服務（PHS）。

貝塞拉同日接受媒體訪問透露，HHS大多數員工已接種新冠疫苗，但為確保公眾安全需確保全體員工都已打針。

貝塞拉發表聲明指， HHS首要目標是保障美國人的健康及安全，疫苗是有助民眾免受感染、防止Delta變種（印度首先發現）傳播及挽救生命的最佳工具。

美國總統拜登（Joe Biden）早前已要求所有聯邦僱員接種新冠疫苗，或每周接受病毒檢測。而HHS沒有表明，員工可否選擇定期接受檢測取代接種疫苗。

加州要求教職員打完新冠針 或每周檢測 【下一頁】

美國近期有愈來愈多的機構要求員工接種新冠疫苗，退伍軍人事務部上月成為首個強制醫護人員接種新冠疫苗的聯邦機構。另外，愈來愈多私人企業亦有相關要求，包括科技巨企Google、Facebook等。

責任編輯：李俊儀

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