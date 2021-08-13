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塔利班再攻下兩腹地 阿富汗政府險守喀布爾

環球社會熱點 11:06 2021/08/13

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阿富汗武裝組織塔利班進攻多個阿富汗城市，再成功攻下兩處腹地，已控制阿富汗國内大部分領土。塔利班正加快侵佔餘下4個城市，而阿富汗政府則正在險守首都喀布爾（Kabul）。

塔利班拿下加茲尼 有指阿富汗政府提出分享權力（第三版） 【下一頁】

塔利班周四（12日）聲稱已成功控制阿富汗多個城市，包括位於南部的全國第二大城市坎大哈（Kandahar），以及屬文化經濟中心的西部城市赫拉特（Herat）。

政府派駐重兵死守坎大哈與赫拉特數周，但塔利班成功佔據多城使政府軍心動搖，大量軍人和警察選擇逃亡，更有部分人倒戈塔利班。

塔利班周三（11日）佔據坎大哈東郊的薩爾波薩中央監獄（Central Sarposa Prison），釋放數百名囚犯壯大塔利班規模。而塔利班於翌日傍晚，更已成功突破市内近乎全數防綫。

坎大哈幾乎所有特擊隊和特警都在數小時内逃離，塔利班奪得坎大哈控制權。

坎大哈為阿富汗南部經濟中心，更是塔利班90年代叛亂的起源地/塔利班掌權期間將坎大哈定為首都，是次拿下坎大哈對塔利班有歷史意義。

塔利班5日攻陷9省會 拜登籲阿富汗人為國家而戰 【下一頁】

阿富汗全國400多個地區當中，塔利班已成功控制逾半。按照塔利班聲稱已控制坎大哈和赫拉特的説法，塔利班目前最少控制13個省會，包括距離首都150公里的關鍵省會加茲尼（Ghazni）以及西北部的納烏堡（Qala-e-Naw）。

阿富汗政府目前僅餘下喀布爾等4個關鍵城市尚未失守，但塔利班分子已經包圍其中兩個城市，阿富汗政府恐要再度退守要地。

美軍準備完全撤出阿富汗的三周内，阿富汗安全部隊已幾乎完全無法抵抗塔利班的強勢進攻，塔利班在短時間内已迅速控制多個城市。

責任編輯：鄭錦玲

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