【字節跳動】TikTok推出更多保護未成年人的措施 　限制通知、傳送直接信息等功能

▲ TikTok宣佈，該平台計劃在未來幾個月內，推出針對未成年人的保護措施。

TikTok宣佈，該平台計劃在未來幾個月內，推出針對未成年人的保護措施，變動主要圍繞設置默認帳戶類型、評論，以及TikTok的互動功能。TikTok指，將為13至15歲的青少年訂立更嚴格的規則，但16至17歲的用戶設置將會略微寬鬆。

TikTok被控收集兒童私隱數據，詳見﹕【下一頁】

對比起Youtube和Instagram，TikTok為少數計劃引入限制通知功能的社交平台。計劃實施後，13歲至15歲的青少年在晚上9點後，將不會收到任何來自TikTok的通知，16歲至17歲的青少年在晚上10點後，亦不會收到任何通知，直到翌日早上8點。

另外，TikTok亦計劃限制誰能看到16歲以下青少年的帳戶內容。TikTok調整他們的的默認帖文內容可見度，只有受用戶認可的粉絲，才能看見他們的帖文。

當16歲以下的青少年用戶發佈他們的第一個視頻時，TikTok會彈出信息，要求該用戶選擇誰能夠觀看他們發佈的內容，選項只有用戶的關注者、朋友或自己。另外，16歲以下用戶的Duet和Stitch功能將被禁用。

除此以外，在使用直接信息時，TikTok亦會把16歲至17歲的新用戶直接信息默認設置為「無人」。

人民日報：對危害未成年人的網絡不良內容必須「零容忍」，詳見﹕【下一頁】

針對短視頻平台對未成年人的影響，內地官媒《人民日報》周五（13日）發表評論文章批評，視頻直播平台的部分機制和內容，對未成年人形成不良導向。該文表示，各網站平台要積極履行主體責任對侵害未成年人合法權益的問題要保持「零容忍」態度。

更多【新經濟股】文章

相關文章﹕

【快手股價】快手曾失80元、列歌單「冷靜面對非理性震盪」 官媒批低俗影片平台有責

【監管跌市】官媒批遊戲行業文章改題再登 無再提「精神鴉片」、「電子毒品」等詞 騰訊網易即日推措施防沉迷（附短片）

【監管跌市】官媒再批遊戲業「稅務應與傳統行業適度看齊」 騰訊跌近4%、一年慳稅多少？

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚