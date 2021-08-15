【職場熱話】辦工男經常被要求搬重物 自問力氣不夠不忿被諷 網民：盡咗力就算

在體力勞動方面，男生一般比女生力氣為大，那如果套用在職場上，是否公平呢？近日有網民於網上討論區發文，指女同事經常叫樓主幫忙搬粗重的東西，但樓主自問力氣不夠，反被其他女同事諷刺。

樓主生氣地說：「感到不受尊重，辦公室這麼多人，雖然是女多男少，但我看到有些女生普遍都做運動，說不定力氣還大過我，為甚麼一定要我搬粗重東西？這樣算不算性別歧視？」

按圖了更多，樓主經歷：

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此帖文一出，引來網民討論，有些網民認為樓主不需要介意別人的看法，並建議道：「改變不到別人的想法，倒不如做運動，操一操肌肉，下次自己容易處理。」、「做到就做，做不到就直接說出來。」、「你可以說自己沒有力氣做不到，或沒有時間做。」、「就正如有些人看到女生做醫生、或工程師和地盤，覺得『女仔之家』為甚麼做這些工作的道理一樣。」、「盡了力就算，不過記住做不到的話，就一定要叫其他人幫忙，千萬不要勉強。」

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責任編輯：陳頌潔