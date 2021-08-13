【監管浪潮】人民日報：對危害未成年人的網絡不良內容必須「零容忍」　快手跌2%

▲ 人民日報：對危害未成年人的網絡不良內容必須「零容忍」

官方《人民日報》發表一篇評論文章，文中表示，對於互聯網裡可能危害未成年人的網絡內容必須「零容忍」，絕不能讓「網絡三俗」（低俗、庸俗、媚俗）的不良信息影響孩子的身心健康。該文亦批評，視頻直播平台的一些機制和內容對未成年人形成不良導向。

短視頻社交平台快手 （01024） 低開1%，其後跌幅擴大，截至10時02分，快手現跌2.9%，最新報81.7元，成交額達1.74億。嗶哩嗶哩 （09626） 低開0.8%，現報615.5元，跌0.7%，成交額達2080萬。

文章表示，內地今年7月啟動「清朗·暑期未成年人網絡環境整治」專項行動，解決直播、短視頻平台部分危害未成年人身心健康的問題，並要求各網站平台要積極履行主體責任，對侵害未成年人合法權益的問題要保持「零容忍」態度。

▲ 官媒發文。

該文亦指，要減少「網絡三俗」對未成年人的負面影響，除了要做好網絡不良內容的預防、監管及整治工作外，亦要做好未成年人的引導及教育工作。文中建議，應增強打撃「網絡三俗」的教育宣傳力度，以引導未成年人「合理健康上網」。

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編輯﹕賴奕羚