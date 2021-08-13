  • 27°C
香港時間 : 2021813日 (五) 11:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【監管浪潮】人民日報：對危害未成年人的網絡不良內容必須「零容忍」　不能讓「網絡三俗」影響孩子

股市 10:02 2021/08/13

分享：

人民日報：對危害未成年人的網絡不良內容必須「零容忍」

官方《人民日報》發表一篇評論文章，文中表示，對於互聯網裡可能危害未成年人的網絡內容必須「零容忍」，絕不能讓「網絡三俗」（低俗、庸俗、媚俗）的不良信息影響孩子的身心健康。該文亦批評，視頻直播平台的一些機制和內容對未成年人形成不良導向。

短視頻社交平台快手 （01024） 低開1%，其後跌幅擴大，截至10時02分，快手現跌2.9%，最新報81.7元，成交額達1.74億。嗶哩嗶哩 （09626） 低開0.8%，現報615.5元，跌0.7%，成交額達2080萬。

官媒批遊戲行業文章改題再登，詳見【下一頁】

文章表示，內地今年7月啟動「清朗·暑期未成年人網絡環境整治」專項行動，解決直播、短視頻平台部分危害未成年人身心健康的問題，並要求各網站平台要積極履行主體責任，對侵害未成年人合法權益的問題要保持「零容忍」態度。

官媒發文。

該文亦指，要減少「網絡三俗」對未成年人的負面影響，除了要做好網絡不良內容的預防、監管及整治工作外，亦要做好未成年人的引導及教育工作。文中建議，應增強打撃「網絡三俗」的教育宣傳力度，以引導未成年人「合理健康上網」。

更多【新經濟股】文章

相關文章﹕

【監管浪潮】官媒批評過度包裝籲從源頭減少　紙業股靠穩

【芯片加價】官媒警告「缺芯不是炒芯理由」、批經銷商惡意漲價　中芯國際跌半成

 

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚

港股 人民日報 嗶哩嗶哩—SW（09626） 快手—W（01024）

上一篇文章

【ESPRIT】思捷環球4年來首錄盈利　上半年純利料不低於1.1億元、股價曾彈逾三成

下一篇文章

【盈喜盈警】創夢天地發盈警 料上半年蝕逾6500萬人幣、股價升逾半成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】華爾街英語傳將宣布破產　中概股走軟　北水走1億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】華爾街英語傳將宣布破產　中概股走軟　北水走1億（不斷更新）
【恒大3333】傳萬科、碧桂園與恒大物業因價格問題未有共識　已退出收購　恒大物業跌逾7%（第二版）
【恒大3333】傳萬科、碧桂園與恒大物業因價格問題未有共識　已退出收購　恒大物業跌逾7%（第二版）
【阿里巴巴9988】貝萊德上季大手減持88%阿里巴巴持股　套現逾1000億港元（附短片）
【阿里巴巴9988】貝萊德上季大手減持88%阿里巴巴持股　套現逾1000億港元（附短片）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【新股IPO】先瑞達醫療6669今日起招股　一手入場費24039.8元
【新股IPO】先瑞達醫療6669今日起招股　一手入場費24039.8元
【新股IPO】心瑋醫療孖展錄217億　超購191倍
【新股IPO】心瑋醫療孖展錄217億　超購191倍