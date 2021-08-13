【港股市況】恒生指數低開221點跌幅收窄　思捷發盈喜升逾兩成（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國上周新申領失業救濟金人數連續三周下降，美股反覆向好，道指先跌後微升14點，港股今早則低開逾200點，恒生指數低開221點，報26296點。恒生科技指數跌1.3%，報6634點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%；騰訊 （00700） 跌逾2%；百度 （09888） 績後跌3%；李寧 （02331） 績後逆市升4%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：53】創夢天地發盈警 料上半年蝕逾6500萬人幣、股價升逾半成

【09：50】丘鈦 （01478） 逆市升逾2%，高見13.58元。丘鈦7月攝像頭模組銷量達到3915.9萬件，按年升23.8%，按月則升2%。

【公司數據】丘鈦科技7月攝像頭模組銷量按年增23.8%

【09：48】發盈喜的思捷 （00330） 升幅擴大至逾24%，高見0.77元。

【09：45】恒大系反彈，恒大 （03333） 、恒大物業 （06666） 分別逆市升近3%；恒大汽車 （00708） 升逾1%。

【09：43】眾安在綫 （06060） 股價未止跌，今早續跌近半成，低見35.65元。

【09：42】港股早段跌幅略收窄至約150點，報26367點。

【09：37】體育用品股逆市向上，李寧 （02331） 績後升逾2%，安踏 （02020） 升0.3%，特步 （01368） 升逾3%。

【09：36】麗新系的麗新發展 （00488） 宣布發行新股，繼而「2合1」供股，合共集資淨額最多逾16億元，並恢復公眾持股量，麗新發展股價早段跌近4%，低見6.59元，成交21.6萬元。

【麗新系】葉維義旗下基金斥4.7億入股 麗新發展配股後「2供1」共籌逾16億

【09：34】友佳國際 （02398） 復牌升逾44%，高見1.66元。友佳公布，友佳實業作為要約人建議以協議安排方式將其私有化，每股註銷價1.5元，溢價50%。

【09：33】金嗓子 （06896） 宣布，獲董事會副主席曾勇為首的創辦人集團及私募基金亞賦基金（Affirma Capital）提出以每股2.8元私有化，溢價約25.6%，股價今早復牌升逾16%，破頂高見2.65元。

【私有化】金嗓子獲提私有化 溢價約25%

【09：30】藥明康德 （02359） 績後升逾1%，開市後早段高見161.8元。藥明康德上半年純利按年升56%至26.8億元人民幣。

【09：30】思捷環球 （00330） 發盈喜，預期半年將錄得純利不少於1.1億元，為2017年中以來首次錄得盈利，思捷股價高開14.5%，開報0.71元。

【ESPRIT】思捷環球4年來首錄盈利 上半年純利料不低於1.1億元

【09：21】恒生指數低開221點，報26296點。恒生科技指數跌1.3%，報6634點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%；騰訊 （00700） 跌逾2%；百度 （09888） 績後跌3%；李寧 （02331） 績後逆市升4%。

【百度業績】百度上季盈利勝預期美股仍跌逾4% 李彥宏：2025年Robotaxi成本將低於人工駕駛

【09：14】期指開報26194點，跌194點或0.7%。

【09：03】恒指黑期跌約110點，報26310點；道指期貨跌1點，報35401點。

【07：45】李寧中期多賺近1.9倍 不派息

【07：45】港股ADR收報26361點，跌155點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報44.31元，升0.01元或0.03%；騰訊 （00700） ADR折合報474.96元，跌7.04元或1.5%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國上周新申領失業救濟金人數降至37.5萬，符預期，為連續三周下降，表明勞動力市場正在持續復甦，隨經濟活動回暖，企業狀況改善，美股反覆向好，道指先跌後微升，與標指再創新高，並連續3日創收市新高。道指收市升14點，報35499點；納指彈0.3%，報14816點；標指升13點，報4460點。

【開市9點半】港鐵中期扭虧派息不變 商場租金有下調壓力 中移動派息增至1.63元

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責任編輯︰梁浩碩