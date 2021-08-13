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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【恒指夜期+ADR】美數據差債息即跌　騰訊ADR收復60美元關　夜期反覆　北水走資22億（不斷更新）

股市 22:33 2021/08/13

分享：

騰訊ADR一度失守60美元關口，折算報464.71港元，科技中概股偏軟，不過，美國消費信心數據奇差，美債息跌至1.3厘關口，美元回軟，騰訊ADR即低位V彈，夜期反覆，暫升10點，報26323點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅
滙豐ADR 44.38 +0.4%
百度美股 150.07 -2.6%
騰訊ADR 467.12 -0.7%
阿里巴巴美股 183.91 -0.1%
網易美股 141.44 -0.4%
京東美股 273.88 0.0%

【美股市況】請看下一頁

【美國經濟數據】美國8月消費者信心指數驟降　創2011年以來新低

北水今日走資22.5億元，中芯 （00981） 、小米 （01810） 及華虹半導體 （01347） 分別遭淨沽7.5億、5.9億及5億元，藥明生物 （02269） 及騰訊 （00700） 均各有逾4億元淨沽。相反，中移動 （00941） 有近8億元淨入。

北水資金流向：

    點擊圖片放大

港股反彈乏力，大市低開221點，早段一度倒升，惟再度回落，午後曾跌逾300觸26200點。恒生指數收報26391點，跌126點，成交1258.8億元。恒生科技指數跌1.9%，報6589點。ATMX下跌，其中小米 （01810） 跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾2%；中移動 （00941） 逆市升3%；創科 （00669） 再升逾2%破頂；恒大物業 （06666） 升6%。

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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    +10
    +9

焦點新聞︰

【香港經濟】香港第二季GDP增長7.6%　政府調高全年經濟預測到介乎5.5%至6.5%

即市走勢︰

【22：34】夜期升13點

【22：22】夜期反覆，暫升30點，報26340點

【18：25】恒指夜期微跌12點，報26298點，低水94點。

【16：43】證監會廉署聯合行動拘5人　涉收利益令上市公司批出大額貨款

【16：10】恒生指數收報26391點，跌126點，成交1258.8億元。恒生科技指數跌1.9%，報6589點。ATMX下跌，其中小米 （01810） 跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾2%；中移動 （00941） 逆市升3%；創科 （00669） 再升逾2%破頂；恒大物業 （06666） 升6%。

【16：00】恒生指數U盤前跌121點，報26396點。

【15：52】恒大物業 （06666） 尾市升逾6%，高見7.44元；恒大汽車 （00708） 升逾3%，高見13.58元；至於恒大 （03333） 跌逾1%。

【15：40】大摩：太古加派息後股息率達5厘　調高太古目標價至82元

【15：37】心瑋醫療6609傳上限定價　集資11.3億（附短片）

【15：32】眾安在綫 （06060） 跌幅收窄至4%，報36.1元，午後曾跌最多7.9%，低見34.8元。

【15：25】港股尾市跌約165點，報26351點；科指跌2.1%，報6581點。

【15：00】內地股市下跌，上證全日跌0.2%；深證跌0.7%；創業板指跌1.2%。

【15：00】傳華氏醫藥IPO已選定投行　計劃集資最多31億

【14：50】昨日急升的益美國際 （01870） ，今日再升逾兩成，破頂高見0.57元。

【14：24】光大環境 （00257） 升幅擴大至逾12%，破頂高見5.63元。

【14：24】外資趁股市動盪密密增持中資股　「抄底」名單涉及多個行業

【14：14】恒指午後曾跌逾300點，低見26200點，最新報26242點，跌275點。

【13：33】ATMX領跌，阿里巴巴（ 09988）、騰訊 （00700） 、小米 （01810） 分別跌逾3%；美團 （01810） 跌1%。

【13：31】眾安在綫 （06060） 午後跌近8%，低見34.8元。

【13：29】大市最新跌約235點，報26285點；科指跌2.5%，報6548點。中移動 （00941） 最新升3%，試穿今早高位51.95元。

【13：21】先瑞達醫療暫錄孖展276億　超額認購168倍

【13：19】恒大系個別發展，恒大 （03333） 跌逾3%；恒大物業 （06666） 跌近2%；恒大汽車 （00708） 逆市升近0.5%。

【13：11】太古 （00019） 最新逆市升近7%，今早曾高見53.6元。

【太古業績】太古半年基本溢利轉賺8億元、中期息大增43%擬改股息政策　股價大升7%

【13：11】李寧 （02331） 績後最新跌逾3%，低見83.25元。

【大行報告】瑞信：水災及疫情累李寧第三季銷售增長放慢　國產體育品牌下半年或跑輸Nike

【13：07】海昌海洋公園 （02255） 午後升近9%，破頂高見1.28元。

【13：00】港股午後初段跌近200點，報26321點，跌196點；科指跌1.1%，報7752點。

【12：00】恒生指數半日跌185點，報26331點，成交673億元。恒生科技指數跌2%，報6579點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾2%；中芯 （00981） 跌近半成；中移動 （00941） 逆市升逾2%；思捷 （00330） 盈喜升逾25%。

【11：45】港鐵 （00066） 績後升1%，高見45.9元。港鐵半年純利按年虧轉盈，錄得26.73億元。港鐵同時宣派，中期息每股0.25元，按年持平。

【業績】港鐵上半年扭虧轉賺26.7億元　派中期息每股0.25元　上半年乘客量持續回升

【11：40】港股中午收市前跌約230點，報26286點；科指跌2.2%，報6570點。

【11：30】內地股市半日下跌，上證跌0.3%；深證跌0.6%；創業板指跌0.6%。

【11：20】中興通訊 （00763） 跌逾6%，低見26.7元。

【11：07】光大環璄 （00257） 昨中午公布業績後股價續造好，今早逆市升逾8%，破頂高見5.39元。

【10：59】大市跌幅擴大至近300點，報26223點，跌294點。

【10：58】中芯國際A股被調出滬股通指數樣本，中芯 （00981） 跌近半成，低見24.05元。

【10：55】快手 （01024） 跌逾5%，低見79.35元；嗶哩嗶哩 （09626） 跌0.7%。

【10：53】大市跌200點，回落至26300點水平。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 齊跌逾3%；美團 （03690） 跌逾1%；小米 （01810） 跌逾2%。

【10：45】騰訊 （00700） 最新跌3%低見467.4元，拖累大市跌約120點。

【10：41】中國黃金 （02099） 績後升逾12%，高見22.85元。

【10：34】大升再度回落跌約75點，報26441點；科指跌1.3%，報6632點。

【10：28】中芯國際 （00981） 跌近3%，低見24.8元；華虹半導體 （01347） 跌逾4%，低見45元。

【10：21】恒指最新轉升1點，報26519點；科指跌0.8%，報6664點。

【10：17】中移動 （00941） 績後多間大行上調目標，中移動股價今早升3%，高見51.95元，成交8.4億元。

【業績│電訊】中移動上半年多賺6%　加派中期息、周息率6.7厘　股價升3%（第二版）

【10：15】期指率先轉升。

【10：11】高偉電子 （01415） 中期少賺20.1%至2250.2萬美元，股價績後跌逾9%，低見4.36元。

【10：09】理想汽車 （02015） 上市翌日，股價今早跌2%，低見113.1元創上市後新低。

【10：04】人民日報﹕對危害未成年人的網絡不良內容必須「零容忍」　快手跌2%

【09：59】昨日績後造好的創科 （00669） ，今早再升逾1%，破頂高見164.9元。

【大行報告】創科實業績優升逾11%破頂　美銀、花旗齊升目標價　花旗睇183元

【09：53】創夢天地發盈警 料上半年蝕逾6500萬人幣、股價升逾半成

【09：50】丘鈦 （01478） 逆市升逾2%，高見13.58元。丘鈦7月攝像頭模組銷量達到3915.9萬件，按年升23.8%，按月則升2%。

【公司數據】丘鈦科技7月攝像頭模組銷量按年增23.8%

【09：48】發盈喜的思捷 （00330） 升幅擴大至逾24%，高見0.77元。

【09：45】恒大系反彈，恒大 （03333） 、恒大物業 （06666） 分別逆市升近3%；恒大汽車 （00708） 升逾1%。

【09：43】眾安在綫 （06060） 股價未止跌，今早續跌近半成，低見35.65元。

【09：42】港股早段跌幅略收窄至約150點，報26367點。

【09：37】體育用品股逆市向上，李寧 （02331） 績後升逾2%，安踏 （02020） 升0.3%，特步 （01368） 升逾3%。

【09：36】麗新系的麗新發展 （00488）  宣布發行新股，繼而「2合1」供股，合共集資淨額最多逾16億元，並恢復公眾持股量，麗新發展股價早段跌近4%，低見6.59元，成交21.6萬元。

【麗新系】葉維義旗下基金斥4.7億入股　麗新發展配股後「2供1」共籌逾16億

【09：34】友佳國際 （02398） 復牌升逾44%，高見1.66元。友佳公布，友佳實業作為要約人建議以協議安排方式將其私有化，每股註銷價1.5元，溢價50%。

【09：33】金嗓子 （06896）  宣布，獲董事會副主席曾勇為首的創辦人集團及私募基金亞賦基金（Affirma Capital）提出以每股2.8元私有化，溢價約25.6%，股價今早復牌升逾16%，破頂高見2.65元。

【私有化】金嗓子獲提私有化　溢價約25%

【09：30】藥明康德  （02359） 績後升逾1%，開市後早段高見161.8元。藥明康德上半年純利按年升56%至26.8億元人民幣。

【09：30】思捷環球 （00330） 發盈喜，預期半年將錄得純利不少於1.1億元，為2017年中以來首次錄得盈利，思捷股價高開14.5%，開報0.71元。

【ESPRIT】思捷環球4年來首錄盈利 上半年純利料不低於1.1億元

【09：21】恒生指數低開221點，報26296點。恒生科技指數跌1.3%，報6634點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%；騰訊 （00700） 跌逾2%；百度 （09888） 績後跌3%；李寧 （02331） 績後逆市升4%。

【百度業績】百度上季盈利勝預期美股仍跌逾4% 李彥宏：2025年Robotaxi成本將低於人工駕駛

【09：14】期指開報26194點，跌194點或0.7%。

【09：03】恒指黑期跌約110點，報26310點；道指期貨跌1點，報35401點。

【07：45】李寧中期多賺近1.9倍　不派息

【07：45】港股ADR收報26361點，跌155點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報44.31元，升0.01元或0.03%；騰訊 （00700） ADR折合報474.96元，跌7.04元或1.5%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國上周新申領失業救濟金人數降至37.5萬，符預期，為連續三周下降，表明勞動力市場正在持續復甦，隨經濟活動回暖，企業狀況改善，美股反覆向好，道指先跌後微升，與標指再創新高，並連續3日創收市新高。道指收市升14點，報35499點；納指彈0.3%，報14816點；標指升13點，報4460點。

【開市9點半】港鐵中期扭虧派息不變　商場租金有下調壓力　中移動派息增至1.63元

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 恒生指數

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