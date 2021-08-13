寧德時代擬定增集資不超過582億元人民幣　投放鋰電池生產力、今低開4.4%

▲ 寧德時代擬定增集資不超過582億元人民幣 投放鋰電池生產力

電池龍頭寧德時代（深：300750）昨日收市後公布，擬向特定對象募集資金最多約2.3億股公司股份，募資計劃不超過發行前公司總股本10%，集資不超過582億元人民幣，以增加資源電池生產能力。

寧德時代今日低開4.4%，報480元，開市後股價持續拉升，現報515元，升2.6%。

集資所得將用於福鼎時代鋰離子電池生產基地項目、廣東瑞慶時代鋰離子電池生產項目一期項目、江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發與生產項目（四期）項目、寧德蕉城時代鋰離子動力電池生產基地項目項目、寧德時代湖西鋰離子電池擴建項目（二期）項目、寧德時代新能源先進技術研發與應用項目，以及補充流動資金項目。

寧德時代再融資金額是當年IPO的十倍。當年寧德時代IPO募資規模不超過56.5億元人民幣。報道指，據不完全統計，寧德時代本次再融資金額將打入A股歷史前五。

今次再融資，既響應國家「雙碳」目標及相關產業政策，促進新能源產業發展，亦進一步擴大產能，滿足快速增長的市場需求，穩固公司行業地位，以及加大研發投入，拓展研發領域，鞏固技術優勢，並可補充業務發展資金，增強財務穩健性。

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責任編輯︰梁浩碩