【電動車】寧德時代擬定增集資最多582億元人幣　投放鋰電池生產力（第二版）

▲ 寧德時代擬定增集資不超過582億元人民幣 投放鋰電池生產力

電池龍頭寧德時代（深：300750）周四收市後公布，擬向特定對象募集資金最多約2.3億股公司股份，募資計劃不超過發行前公司總股本10%，集資不超過582億元人民幣，以增加資源電池生產能力。寧德時代周五低開4.4%，報480元，開市後股價先升後跌，最高價曾見529.9元，升逾5%，惟其後轉跌，截至11時22分，最新報502.3元，僅升不足1%，成交額達109.6億。

集資所得將用於福鼎時代鋰離子電池生產基地項目、廣東瑞慶時代鋰離子電池生產項目一期項目、江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發與生產項目（四期）項目、寧德蕉城時代鋰離子動力電池生產基地項目項目、寧德時代湖西鋰離子電池擴建項目（二期）項目、寧德時代新能源先進技術研發與應用項目，以及補充流動資金項目。

寧德時代早前發布第一代鈉離子電池，詳見【下一頁】

寧德時代再融資金額是當年IPO的十倍。當年寧德時代IPO募資規模不超過56.5億元人民幣。報道指，據不完全統計，寧德時代本次再融資金額將打入A股歷史前五。

今次再融資，既響應國家「雙碳」目標及相關產業政策，促進新能源產業發展，亦進一步擴大產能，滿足快速增長的市場需求，穩固公司行業地位，以及加大研發投入，拓展研發領域，鞏固技術優勢，並可補充業務發展資金，增強財務穩健性。

寧德時代周五（13日）回應內媒查詢時表示，是次定增融資為公司長期戰略規劃，按相關監管規定，定增最高可以到30%，是次融資的582億元按市值計算，佔比不到6%，認為「融資量並沒有想像中那麼大」。公司亦指，是次定增面向不超過35名對象，不存在外界認為會對市場造成的衝撃。

（第二版新增﹕寧德時代回應）

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責任編輯︰梁浩碩