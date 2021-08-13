【業績│體育用品股】李寧績優仍回吐3%　中期多賺近1.9倍不派息　第三季至今銷售至少增逾20%

▲ 【業績│體育用品股】李寧2331中期多賺近1.9倍不派息

李寧 （02331） 公布中期業績。截至6月30日止，李寧中期純利升187%，至19.6億元（人民幣，下同），淨利率由11.1%提高至19.2%，每股收益79.04分，不派息。聯席行政總裁高坂武史表示，第三季至今銷售錄得20%至30%中段增長，但未來表現要視乎內地疫情何時穩定。

李寧股價績後一度造好，早段逆市升4.1%，開報90元，但股價其後回轉，最新回吐3%，報83.85元。

高坂武史指，集團發展動力基本來自兩個方向，深耕現有市場，以及發展新業務、新市場，以保持可持續的增長，將會加大投資於童裝、女子健身等。他又指，現時女子健身仍在前期搭建階段，暫對業績貢獻不大，但會是重點深耕的品類。另一方面，集團內部會提升營運效率，包括研發、物流、系統升級、數字化建設等。

上半年李寧收入上升65%至102億元，按產品種類劃分，鞋類收入增長57.1%，服裝收入增長72.1%，器材及配件亦升71.8%。集團上半年經營現金流增長超過590%至33.25億元，現金循環週期進一步縮短17天，至13天。

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李寧上半年毛利57億元，按年升86.4%，毛利率上升6.4個百分點至55.9%，因毛利率較高的直面消費者渠道（直營及電商渠道）收入佔比亦有所上升。

直接經營銷售流水大幅增加88.5%

隨著疫情受到有效控制，及消費者對國產品牌的青睞，線下終端銷售獲得較快的復甦，直接經營銷售流水大幅增加88.5%。電子商務渠道是消費者需求的快速反應渠道，期內收入獲得77.8%的高速增長。由於銷售流水顯著增加，使特許經銷商訂貨量大幅增加，從而銷售收入增長47.7% ，凸顯經銷商對國內市場及品牌的信心。

整體零售流水錄得90%至100%低段增長，渠道庫存錄得中單位數下降，新品線下零售流水加速錄得90%至100%中段增長。終端零售折扣改善，錄得高單位數個百分點。

截至6月30日，於中國，李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計5,704個，較上一季末淨減少80個，今年來淨減少208個。李寧YOUNG銷售點數量共計1,041個，較上一季末淨增加26個，今年來淨增加20個。高坂武史指，集團積極開設可營利門店，尤其是面積較的門店，但不會只追求數目，開店會保持謹慎。

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責任編輯︰梁浩碩