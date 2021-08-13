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【業績│體育用品股】李寧中期多賺近1.9倍不派息、股價先升後回　服裝收入增長逾七成

股市 10:51 2021/08/13

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【業績│體育用品股】李寧2331中期多賺近1.9倍不派息

李寧 （02331） 公布中期業績。截至6月30日止，李寧中期純利升187%，至19.6億元（人民幣，下同），淨利率由11.1%提高至19.2%，每股收益79.04分，不派息。期內，李寧收入上升65%至102億元，按產品種類劃分，鞋類收入增長57.1%，服裝收入增長72.1%，器材及配件亦升71.8%。集團上半年經營現金流增長超過590%至33.25億元，現金循環週期進一步縮短17天，至13天。

李寧股價績後造好，逆市升4.1%，開報90元，但股價其後回轉，最新回吐0.9%，報85.7元。

國務院設5年計劃支持「全民健身」，詳見【下一頁】

李寧上半年毛利57億元，按年升86.4%，毛利率上升6.4個百分點至55.9%，因毛利率較高的直面消費者渠道（直營及電商渠道）收入佔比亦有所上升。

直接經營銷售流水大幅增加88.5%

隨著疫情受到有效控制，及消費者對國產品牌的青睞，線下終端銷售獲得較快的復甦，直接經營銷售流水大幅增加88.5%。電子商務渠道是消費者需求的快速反應渠道，期內收入獲得77.8%的高速增長。由於銷售流水顯著增加，使特許經銷商訂貨量大幅增加，從而銷售收入增長47.7% ，凸顯經銷商對國內市場及品牌的信心。

整體零售流水錄得90%至100%低段增長，渠道庫存錄得中單位數下降，新品線下零售流水加速錄得90%至100%中段增長。終端零售折扣改善，錄得高單位數個百分點。

截至6月30日，於中國，李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計5,704個，較上一季末淨減少80個，今年來淨減少208個。李寧YOUNG銷售點數量共計1,041個，較上一季末淨增加26個，今年來淨增加20個。

相關文章：【新疆棉爭議】美國會議員抨撃NBA球星代言中國品牌　李寧跌6%

 

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責任編輯︰梁浩碩

港股 傳統經濟股 業績公布 體育用品股 李寧（02331）

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