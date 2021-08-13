馬斯克抱怨汽車芯片供應 　阻礙特斯拉生產

▲ 馬斯克抱怨稱，全球最大的兩家汽車芯片供應商正在阻礙特斯拉的生產。（法新社資料圖片）

美國電動車巨擎特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)抱怨稱，全球最大的兩家汽車芯片供應商正在阻礙特斯拉的生產。

「我們在某些『標準』汽車芯片方面受到極端供應鏈限制。」馬斯克周四在推特上回應Ark Investment Management首席執行官Cathie Wood時表示，「到目前為止，問題最多的是瑞薩電子(Renesas)及博世(Bosch)。」

在馬斯克之前，汽車行業的廠商已經在抱怨日本瑞薩電子和德國博世導致汽車產量受限。福特汽車今年早些時候曾表示，瑞薩電子日本工廠的火災，導致其生產計劃面臨重大風險。大眾汽車一位發言人在1月份表示，與包括博世在內的主要供應商，舉行了有關因半導體短缺而索賠的會談。

瑞薩6月初表示，起火芯片廠將不晚於6月中旬全面恢復生產。

馬斯克回應Ark Investment的Wood剖析特斯拉7月中國產汽車國內交付量，環比大跌近七成的推文時回答道，「特斯拉在一個季度上半季生產的電動汽車用於出口，下半季生產的才投放本地市場。」

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編輯：李勝君