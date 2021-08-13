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【TSLA】馬斯克抱怨汽車芯片供應少礙Tesla生產　矛頭直指德日兩大半導體公司

股市 11:11 2021/08/13

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馬斯克指，Tesla在某些「標準」汽車芯片方面受到極端供應鏈的限制

美國電動車巨擎Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）抱怨稱，全球最大的兩家汽車芯片供應商正在阻礙Tesla的生產。馬斯克周四在Twitter回應有「科技股女股神」之稱的Ark Investment Management創辦人Cathie Wood時表示，Tesla在某些「標準」汽車芯片方面受到極端供應鏈的限制，截至目前為止，問題最多的是日本Renesas及德國博世（Bosch）。

Tesla競爭對手擬於美國德州設新廠房，詳見【下一頁】

不僅馬斯克，不少汽車廠商均抱怨Renesas和博世限制芯片供應，導致汽車產量受限。福特Ford（美：F）今年較早前曾表示，Renesas日本工廠的火災，導致其生產計劃面臨重大風險。大眾汽車volkswagen早於1月曾指，與包括博世在內的主要供應商，舉行了有關因半導體短缺而索賠的會談。

Renesas6月初表示，起火芯片廠將不遲於6月中旬全面恢復生產。

對於Wood質疑Tesla在中國7月國產汽車交付量按月大跌七成，馬斯克回應稱，Tesla在季內上半季生產的電動車用於出口，下半季生產的才投放本地市場。

相關文章：【TSLA】Tesla國內7月出貨量跌七成　歐洲等地出口飆升

相關文章：【Tesla業績】Tesla業績超預期　純利首次破十億美元、增長10倍　投資Bitcoin蝕2300萬美元

 

編輯：李勝君

 

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Cathie Wood 電動車 Bosch 福特 大眾 晶片 Tesla 馬斯克

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