中央硬橋硬馬的政策風格

西方的評論界有種說法，指中國近年的外交政策變得比前assertive。此字並無很貼切的相應中文詞語，但含義可理解為硬橋硬馬，敢於表明自己的態度。上述評語，我倒是同意，中國本來採用韜光養晦的政策，不出頭，但在西方世界眼中，今天已不是個小乖乖了。此種轉變，不但在外交政策上可見到，在處理香港事務上，一樣明顯。

走向硬橋硬馬的里程碑，在國際事務上是今年3月份的阿拉斯加會議，在香港問題上則是去年7月1日生效的《香港國安法》。

確定美國對華用心不良

在特朗普年代貿易戰期間，中國仍願意跟美國進行冗長的談判，剛中有柔，結果是美國完全討不了好處。在此階段，中國似乎仍不確定美國對華政策的長遠目標。但自拜登上台後，美國推動了一系列要挖中國牆腳的行徑，到處煽風點火要遏制中國，美國的意圖便愈見鮮明。在阿拉斯加會議中，楊潔箎一句「我們把你們想得太好了！」正是核心，此言意味着中國對美國不再存在幻想，確定了她用心不良，中國就算無意與美國爭霸，只想締造人類利益共同體，美國也會害怕因自己的衰落而顯得相形見絀，所以必須把中國的發展扼殺掉。

毛澤東在《中國社會各階級的分析》中，曾說過︰「誰是我們的敵人，誰是我們的朋友，這個問題是革命的首要問題。」中國現在雖不是在搞革命，但在國際上哪個國家要遏制中國的發展，同樣要弄清楚。中國本想與美國做朋友，但對方要做敵人，在確定此點認知後，便不能一廂情願，只能針鋒相對，更要建立新的工具庫以作反制。

獲得過兩次諾貝爾獎的居里夫人在大半個世紀前致函中國政府，指出若要避免原子彈的戰爭威脅，中國自己必須也發展原子彈，中國也着實做到了。中國的核武儲備一直控制在遠低於美國的水平，但應已足以將整個美國摧毀，最近似也在增加儲備。這是政治動作多於軍事所需，是要告訴美國，中國若受任何襲擊，都會有嚴厲的報復措施。

表明中國不會主動惹事

更具體的政治反制措施，是人大常委在6月10日通過《反外國制裁法》，此法稍後在香港也會立法。此法意義重大，表明中國不會主動惹事，但若以美國為首的某些西方國家搞長臂管轄，用制裁中方或香港官員的方法干預中國內政，則等於按了鈕，啟動中國對這些國家的制裁。又因為西方世界的企業上層社會，在中國市場中有着千絲萬縷的關係，中國的制裁很具殺傷力。

中國這招等於貫徹了華人社會中60多年來流行不衰的歌曲《我的祖國》中的一段歌詞︰「朋友來了有好酒，若是那豺狼來了，迎接它的有獵槍！」中國是要警告那些被美國所逼迫的國家，跟着美國會有大麻煩，與中國友好，則前景無限寬闊。

在港整頓行動料陸續來

中央決策人在國際上硬橋硬馬的作風，一樣適用於香港。既然中國認定美國才是世界不穩的源頭，在香港亦有上下其手，那麼中央政府的出手便十分果斷，懶得與不知進退的黑暴分子廢話。去年推出國安法後，短短一年左右，香港整個大局便出現大變。多名有損害國家安全的政客被控並定罪，《蘋果日報》被取締，《人民日報》與新華社指着教協說它是必須割除的毒瘤，教協立時土崩瓦解。在未來一段日子，整頓傳媒、教育界、法律界，甚至工會的動作相信陸續有來，而且速度甚快。我上周在友報一篇文章中預測教協將成為歷史名詞，想不到還過不了幾天，教協便宣布要解散。

中央assertive地出招，是否冒進行為？我看不大可能，招數快狠準，招招攞命，顯然都經過長時間的冷靜計算。世界歷史與香港歷史都在這些招數中走進了新的階段。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》

▲ 中國在阿拉斯加會議上對美國再不退讓（路透社資料圖片）