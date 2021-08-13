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Adidas擬售Reebok予Authentic Brands 最高金額逾191億

股市 00:22 2021/08/13

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德國運動品牌Adidas擬以最高金額21億歐元（約191.83億港元）出售Reebok品牌，給美國品牌管理公司Authentic Brands Group。（法新社資料圖片）

德國運動品牌Adidas宣布，將以最高金額21億歐元（約191.83億港元）出售Reebok品牌給美國品牌管理公司Authentic Brands Group，預計將於2022年一季度完成這筆交易。Adidas 在美掛牌預託證升逾1.5%，較早時曾漲逾2.3%。

Adidas在一份聲明中表示，此次出售對其今年的財務前景或其3月份宣布的五年戰略中的目標沒有影響。21億歐元中的大部分將在交易結束時以現金支付。公司並表示，將在交易結束後與股東分享大部分現金收益。

Adidas於2006年以38億美元（約296億港元）收購Reebok，以幫助與宿敵耐克（NKE.N）競爭，但其低迷的表現導致投資者一再呼籲出售該品牌。

與此同時，Adidas憑借其核心品牌成功地蠶食了耐克在美國的主導地位，並得益於與Kanye West, Beyonce及 Pharrell Williams等名人的合作。

2016年Kasper Rorsted接任Adidas首席執行官後，為Reebok推出了一項扭虧為盈的計劃，幫助其恢復盈利，但其業績仍然落後於Adidas的核心品牌，隨後又受到了疫情大流行的衝擊。

Adidas已經以4億歐元（約36.5億港元）的價格出售Rockport、CCM Hockey和Greg Norman品牌，這些品牌曾是最初收購Reebok的一部分。

越南疫下供應鏈癱瘓 　Adidas料下半年營業額損失46億

【Adidas業績】Adidas次季業績勝預期　中國情況未明朗惟仍上調全年業績展望

Adidas擬標售Reebok 傳安踏及李寧有意競投 李寧股價破頂

編輯：李勝君

美股 疫情 收購 Adidas 運動 德國 美元

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