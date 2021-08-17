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【一時佳話@iM網欄】不優秀的優秀領導 適時退讓予人發揮空間

名人薈萃 14:11 2021/08/17

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在理財策劃行業，很多顧問個人業績做得好後，都會「演而優則導」，積極招募新人發展自己團隊。然而，壯大團隊過程中，總會遇到大大小小不同的挫折，讓不少原來懷著雄心壯志的領袖打退堂鼓。
有一次，筆者跟一位經理共進午膳，見對方意志消沉，便主動關心。他表示最近發展團隊不順，心儀的招聘對象，屢次被同業捷足先登，令他自信心大大受挫，覺得是自己條件不夠優秀，才無法吸引人才。聽罷，筆者向他分享一個故事。


總統候選人的故事
故事主人翁是兩位總統候選人，一位叫A，另一位喚作B，競逐總統寶座一直勢均力敵。他們明白要順利當選，必須努力拉票，而有一位非常有影響力的大人物尚未表態，若能得到他的支持，便穩操勝券。A和B分別拜訪這大人物，會面後大人物的朋友問他感覺如何？他表示，會面間彼此相談甚歡。跟A見面後，他覺得A是全世界最優秀的人；跟B見面後，他覺得自己是全世界最優秀的人。
故事來到這裡，如果你是這位重量級大人物，你會選擇支持哪位候選人呢？


得民心者得天下
讀者一定會有不同選擇，但筆者想要帶出的訊息是，不一定是最優秀的人，才能成功。譬如三國時期的劉備，草根出身，沒有甚麼特別厲害的才能，要是沒有「中山靖王之後，孝景帝玄孫」的身份當「招牌」，更是平平無奇，但他卻能凝聚關羽、張飛、趙子龍、諸葛亮等一代豪傑，把文才武將都納入麾下。
最初劉備想要請諸葛亮出山相助時，屢敗屢試，三顧草廬後才請到「鞠躬盡瘁，死而後已」的軍師；趙子龍在百萬軍中藏阿斗，幾經辛苦，才能衝出重圍將阿斗救出，劉備望著趙子龍，抓起自己兒子想要扔在地上，最後還是給趙子龍接住了。這些事跡說明甚麼呢？劉備各方面的能力確實不突出，但他善於收買人心，令人感到自己深受重用。
正如總統候選人的故事一樣，兩人各有各長處，一位才能出眾，讓人知道他就是全世界最優秀的人；另一位懂得欣賞和讚美人，令人覺得自己就是全世界最優秀的人。你是哪種人、喜歡當哪種人呢？又是哪種人更能夠聚人呢？筆者覺得作為領導最好能夠彈性一點，在適當的時候展現才華，但有時候也可退一步，讓身邊的人威風一下，令他們知道自己受到重視，這樣你的團隊才能發展得更大、更強、更精。

作者＿周榮佳

作者簡介：從事保險業廿多年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。2020年更獲HKFI選為年度傑出保險代理，在業界享負盛名。

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