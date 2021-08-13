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【開市9點半】港鐵中期扭虧派息不變　商場租金有下調壓力　中移動派息增至1.63元

股市 06:45 2021/08/13

分享：

（1）港鐵  （00066） 上半年扭虧轉賺26.7億元，派中期息每股0.25元，按年持平。行政總裁金澤培提到，正全力追趕沙中綫工程進度，即使只能早一至兩日通車，也會竭盡全力追趕進度，務求盡快開通。物業及國際業務總監鄧智輝指，內地旅客未能來港，商場租金有下調壓力。

【業績】港鐵上半年扭虧轉賺26.7億元　派中期息每股0.25元　上半年乘客量持續回升

【沙中綫】港鐵金澤培：沙中綫工程延遲5個月　「只能一日一日去追」

【電子消費券】港鐵：消費券推出後人流明顯增加　租金仍有下調壓力、續向租戶減租

即睇開市9點半重點：

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（2）中移動  （00941） 擬增派中期息6.5%至每股1.63港元。董事長楊杰稱，隨著公司近幾年轉型升級，收入、利潤有望持續增長，從而帶動派息增長。

【業績│電訊】中移動上半年多賺6%　加派中期息至1.63元、周息率6.7厘（第二版）

（3）百度  （09888） 上半年經調整淨利潤為53.6億元，按年升5%。CEO李彥宏表示，目前正致力於降低無人車的成本，相信到2025年，自動駕駛出租車（Robotaxi）的成本將低於人工駕駛。

【百度業績】百度上季盈利勝預期美股仍跌逾4% 李彥宏：2025年Robotaxi成本將低於人工駕駛

（4）家醜不得外傳。萬隆宣布退任萬洲國際CEO，而被「逐出家門」的長子萬洪建稱不會再回萬洲，又提醒弟弟「離父親的權位太近，極其危險」。

【業績｜豬肉股】萬隆辭任萬洲國際CEO、二子任副主席　長子萬洪建回應不再回萬洲

（5）銀河娛樂  （00027）  上半年轉虧為盈，主席呂志和期望下半年可恢復派息，「盡量派返些息，好看些」。

【業績｜濠賭】銀娛呂志和：希望下半年重新派息「好看些」　有信心續牌諮詢下半年有動作

（6）阿里巴巴  （09988）  上周爆出職場性侵醜聞，餘波未了。貝萊德上季已減持88%阿里持股，套現千億。

【阿里性侵醜聞】阿里巴巴成立反陋習小組 自查酒桌陋習、低俗玩笑 「無條件支持員工拒絕勸酒」

【阿里巴巴9988】阿里巴巴性醜聞案　俞永福接任請辭CEO　

【阿里巴巴9988】貝萊德上季大手減持88%阿里巴巴持股　套現逾1000億港元（附短片）

（7）消息指，中國停止批准投資於房地產開發項目的私募基金，同時限制亦擴至醫美行業。

【內地監管】中國融資監管擴大　據報停批房地產私募基金　禁資產證券化產品包含醫美貸款

（8）麗新發展 （00488） 配股後「2供1」共籌逾16億，入股的Argyle Street Management Ltd，投資總監形容是「一蚊買十蚊嘢」，入股後將長線投資，並會參與供股。

【麗新系】葉維義旗下基金斥4.7億入股　麗新發展配股後「2供1」共籌逾16億

（9）新股旺場，先瑞達醫療   （06669） 超額認購近140倍。

【新股IPO】先瑞達醫療暫錄孖展231.7億　超額認購近140倍

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

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