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【美國連登】Reddit 獲富達領投7億美元 估值漲至百億美元

Hot Talk 23:13 2021/08/12

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美國熱門討論區Reddit 宣佈，獲基金投資公司富達領投7億美元以進行F輪融資，Reddit估價由60億美元急漲至100億美元。其創辦人Steve Huffman接受外電訪問時表示，公司仍在計劃上市，但還沒有確定時間表，強調「所有好的公司都應該盡可能上市」。

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值得留意是，Reddit在今年2月才完成2.5億美元的E輪融資。Steve表示，公司本身沒有計劃在短時間內進行另一輪融資，但笑言最終無法拒絕富達所提供的資金。他補充，新一筆資金也將影響 Reddit 最終的 IPO 計劃。

Reddit表示，正在進行戰略投資以發展規模，包括在全球擴張業務版圖、培養新的網上社區以及加強其廣告產品及能力，未來也要壯大公司團隊。Reddit透露，公司已招聘請其首位首席財務官，並著手建立財務職能，同時已進軍英國、加拿大、澳洲等市場。Reddit在今年次季首次錄得超過1億美元的廣告收入，按年增長1.92倍。

相關文章：

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【遊戲驛站GME】何止GameStop　其他Reddit熱門股也高開低走觸發熔斷

編輯：李哲毅

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