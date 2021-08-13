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【ET開市直擊】績優股尋寶 買對搏賺息兼賺價（歡迎留言問股）

股市 07:15 2021/08/13

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美股再創新高，但恒指夜期則下跌，港股方向如何？8月業績期，績優股繼續炒！多家企業在公布業績前都已相繼發布盈喜，散戶投資者仍可把握機會跟車一轉嗎？哪些即將公布業績的上市公司，有機會成為港股波動市下的奇萉？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你尋寶。

有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問。

登入財經台：https：//video.hket.com/srvv023/財經台

【ET開市直擊】績優股尋寶 買對搏賺息兼賺價（歡迎留言問股）

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重溫上日《ET開市直擊》足本版：

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00：00 - 港股市況速報加今日焦點
00：48 - 外圍市況報速報
02：27 - 美國經濟數據CPI解讀
04：45 - 港股上日市況速報＋北水盤路
06：01- 港股走勢分析　恒生指數區間
07：52 - 恒大出售資產股價翻生　內房股也轉勢？
15：03 - 內房股vs物管股　誰更具投資價值？
17：59 - 新股招股：心瑋醫療  （06609）  值得認購？
22：28 - 新股招股：先瑞達醫療  （06669）  值得認購？
24：34 - 股票分析：復星醫藥  （02196）  股價前景如何？
26：42 - 疫情對內房銷售有何影響？增長點在哪？
29：50 - 港股開市後市況速報
32：25 - 新股上市：理想汽車  （02015）  上市股價表現
32：40 - ET個股推介：建行  （00939）  
33：50 - 股票分析：創科實業  （00669）  股價前景如何？
38：55 - 股票分析：合景悠活  （03913）  股價前景如何？
40：54 - 股票分析：越秀地產  （00123）  股價前景如何？
43：05 -  股票分析：泡泡瑪特  （09992）  股價前景如何？
45：50 -  股票分析：聯想  （00992）  股價前景如何？
48：33 -  股票分析：永達汽車  （03669）  股價前景如何？
50：14 -  股票分析：中芯國際  （00981）  股價前景如何？
52：19 - 股票分析：華虹半導體  （01347）  股價前景如何？
53：25 - 股票分析：跟進聯想  （00992）  股價前景如何？
54：21 - 港股開市後市況速報
57：01 - 財經日誌提提你

欄名 : ET開市直擊

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