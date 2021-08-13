美股再創新高，但恒指夜期則下跌，港股方向如何？8月業績期，績優股繼續炒！多家企業在公布業績前都已相繼發布盈喜，散戶投資者仍可把握機會跟車一轉嗎？哪些即將公布業績的上市公司，有機會成為港股波動市下的奇萉？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你尋寶。

有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問。

登入財經台：https：//video.hket.com/srvv023/財經台

▲ 【ET開市直擊】績優股尋寶 買對搏賺息兼賺價（歡迎留言問股）

相關文章：

【ET財經早點1分鐘】勞工市場改善道指標指新高 恒指夜期跌137點 教育中概股急挫

***

重溫上日《ET開市直擊》足本版：

Time code：

00：00 - 港股市況速報加今日焦點

00：48 - 外圍市況報速報

02：27 - 美國經濟數據CPI解讀

04：45 - 港股上日市況速報＋北水盤路

06：01- 港股走勢分析 恒生指數區間

07：52 - 恒大出售資產股價翻生 內房股也轉勢？

15：03 - 內房股vs物管股 誰更具投資價值？

17：59 - 新股招股：心瑋醫療 （06609） 值得認購？

22：28 - 新股招股：先瑞達醫療 （06669） 值得認購？

24：34 - 股票分析：復星醫藥 （02196） 股價前景如何？

26：42 - 疫情對內房銷售有何影響？增長點在哪？

29：50 - 港股開市後市況速報

32：25 - 新股上市：理想汽車 （02015） 上市股價表現

32：40 - ET個股推介：建行 （00939）

33：50 - 股票分析：創科實業 （00669） 股價前景如何？

38：55 - 股票分析：合景悠活 （03913） 股價前景如何？

40：54 - 股票分析：越秀地產 （00123） 股價前景如何？

43：05 - 股票分析：泡泡瑪特 （09992） 股價前景如何？

45：50 - 股票分析：聯想 （00992） 股價前景如何？

48：33 - 股票分析：永達汽車 （03669） 股價前景如何？

50：14 - 股票分析：中芯國際 （00981） 股價前景如何？

52：19 - 股票分析：華虹半導體 （01347） 股價前景如何？

53：25 - 股票分析：跟進聯想 （00992） 股價前景如何？

54：21 - 港股開市後市況速報

57：01 - 財經日誌提提你