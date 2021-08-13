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SmarTone與九巴 攜手推出5G巴士 20部巴士提供免費5G Wi-Fi極速上網服務

理財智慧 19:22 2021/08/13

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隨著5G在香港火速發展，港人愈來愈多機會接觸到5G。最近SmarTone與九巴合作，率先推出5G 巴士，讓乘客於車廂中連接至 SmarTone 5G網絡，享受5G 的極速上網體驗。

由即日起，九巴在20部巴士率先提供免費SmarTone 5G Wi-Fi服務，主要行走10條市區及郊區路線，成為首間提供5G服務的專營巴士公司。體驗期內，乘客可免費使用SmarTone 5G Wi-Fi服務，每節使用30分鐘，每日無限節數，為乘客搭巴士時提供極速、穩定及順暢的 5G 網絡，提升乘車體驗。

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現時SmarTone 5G網絡接近覆蓋全港，5G巴士主要行走繁忙的路線，例如1、87D及603等巴士路線，讓乘客感受即使多人共用網絡，仍然有穩定的網絡體驗。此外，SmarTone 5G已覆蓋熱門行山徑及郊野公園，九巴亦特別安排行走假日郊遊熱點的R線進行試驗，讓市民於郊區亦能感受SmarTone 的極速5G網絡。新型長途巴士服務P960 [兆康站(北) ⇋ 灣仔北] 及P968 [元朗(西) ⇋ 銅鑼灣(天后) ]稍後亦會提供5G服務。

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九巴財務總管梁祖德表示：「留意到乘客經常於乘車時使用手機等電子產品，這次與SmarTone合作，期望能為乘客提供穩定及極速的Wi-Fi網絡服務，九巴亦正積極研究將5G技術及可行性應用於巴士服務上。」SmarTone 市務及銷售部主管林寶彤表示:「是次的合作為香港市民帶來更佳的乘車體驗，及提升九巴的營運效率。SmarTone 將繼續應用5G技術於智慧出行的範疇上，全力推動香港智慧城市的發展。」

5G巴士的車頭位置均會有5G貼紙，乘客只需簡單步驟即可使用，上車後，在手機、電腦及遊戲機等裝置，搜尋及連線至「KMB x SmarTone 5G」，閱讀使用條款後，按「同意」及「連接」，即可免費使用5G Wi-Fi服務，每節使用30分鐘，每日無限節數，乘客重新登入便可再次使用30分鐘。

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記者：陳詠妍

九巴 Wi－Fi 巴士 SmarTone 5G 智慧城市

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