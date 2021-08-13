【ESPRIT】思捷環球4年來首錄盈利　上半年純利料不低於1.1億元、股價曾彈逾三成

▲ 思捷環球發盈喜，預計上半年扭虧為盈，4年以來首次錄得盈利。

思捷環球 （00330） 發盈喜，預期截至6月底半年將錄得純利不少於1.1億元，為2017年中以來首次錄得盈利，公司去年同期虧損約36億。集團同時預期，上半年錄得總收入約38億元，相較去年同期減少約6%。思捷股價逆市高開14.5%後愈升愈有，曾高見0.81元，最多升30.6%。

思捷環球表示，收入減少主要由於主要市場實施新型冠狀病毒封鎖措施，以及管理層決定終止整個亞太區所有實體零售店業務。公司指，消費品行業於上半年仍然面臨較大的壓力及挑戰，但集團克服消費者流量大幅減少的不利影響，繼續堅定實施成本控制政策及發展戰略，使整體經營狀況得到改善。今年上半年電子商務渠道加速增長，分部收入按年增長17%。

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思捷環球續指，公司自2017年中後首次轉虧為盈，主要因上半年對特殊項目的負面影響大幅減少，包括存貨撇銷、使用權資產、商標、商譽以及物業、廠房及設備的減值虧損，去年同期該等特殊項目合計約18億元。

集團實施成本控制措施、毛利率較高的電商渠道銷售額提升、匯兌收益等，亦帶動盈利增長。

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編輯：陳健婷