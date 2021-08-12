LOVE, BONITO回歸香港 推「Travel in Style with Love, Bonito」活動 送出限量版Love, Bonito八達通卡

Love, Bonito兩年前於香港中環H Queen's開設期間限定店大受歡迎，現再次回歸，推出香港網站。為了慶祝香港網站登場，Love, Bonito即日起以具香港標誌性的電車宣揚品牌訊息，展開名為「Travel in Style with Love, Bonito」的社交媒體活動，向500位得獎者送出預載儲值額的限量版Love, Bonito八達通卡，以及 Love, Bonito香港網站現金券。與此同時，品牌亦將於未來一個月，在其Facebook專頁推出一連串優惠。

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Love, Bonito 行政總裁宋思霖（Dione Song）表示，新登場的香港網站將展現Love, Bonito嶄新的網站架構，為網購者帶來更加暢通無阻、回應迅速的網站，提升整體用戶體驗。新網站亦能儲存為手機主螢幕的快捷鍵，方便網購者隨時登入。她又指，日後其功能會陸續擴展至其他市場的網站。

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印有Love, Bonito品牌訊息的電車，由即日起至8月29日在港島街道穿梭。電車上設有QR Code，可供掃描訂閱Love, Bonito 電子報。由7月26日至8月29日期間，訂閱者有機會贏取內有50元預載儲值額的Love, Bonito限量版八達通卡，以及可用於Love, Bonito香港網站購物的50元現金券。之後，每逢星期三將公布100位得獎者，首次公布日期為8月4日，而最後一次則為9月1日。所有中獎者將獲電郵通知。

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責任編輯：羅浩濂