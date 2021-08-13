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【美股分析】流動性指標提早敲起警號 市場資金萎縮美股勢危？

股樓投資 20:07 2021/08/13

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市場預期聯儲局將會逐步減少買債規模，但竟在收水還未開始之前，被視為流動性指標的馬歇爾K值（Marshallian K）卻自2018年以來首次轉為負值，暗示市場流動性正在減少，或會影響美股後市表現。

【阿里巴巴9988】貝萊德上季大手減持88%阿里巴巴持股　套現逾1000億港元（附短片）

馬歇爾K值是指美國貨幣供給M2與國內生產總值（GDP）的增長差距。當Ｍ２增長高於GDP增長，則反映市場流動性充裕，但反之當後者增長高於前者，則代表市場流動性正在減少。而去年疫情爆發後，股市仍能不斷創新高的原因正是各地央行「放水」，令市場資金充裕，如今「放水」速度跟不上經濟增長速度，即變相放水，情況將對股市不利。

Leuthold Group投資總監Doug Ramsey 接受彭博訪問時也指，復甦的經濟現在正吸收原先部署在股市的資金，因現時馬歇爾K值下跌的主要原因來自經濟增長較快。過去歷史所見，每當馬歇爾K值跌穿0時，股市也會出現調整，如2010年數據陷入負值時，標普500指數出現16%的調整，而在2018年再次出現該現象時，當時標指跌近20%。

撰文 : 林展鋒

疫情 經濟 GDP 指數 美股 標準普爾500指數 美國 M2

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