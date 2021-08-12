半數屬首次出戰 香港將派24名運動員參加殘奧會　港府斥資購入賽事轉播權

東京殘奧會將於8月24日開幕，香港將派24名運動員參加，當中有半數屬首次出戰，特首林鄭月娥表示，政府特別斥資購入奧運賽事轉播權。本屆殘奧會一共有22個運動項目，參賽選手來自超過160個國家和地區，一共有4,400多人。

在過去12屆殘奧會中，港隊共奪得126面獎牌。在今屆東京殘奧會中，香港將派出24名運動員參加八個項目的賽事。林鄭月娥指，過去一年多，因為受疫情影響，運動員遇到場地關閉、比賽取消等種種阻礙，但港隊運動員鍥而不捨，在香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會和教練團隊的支持下，積極備戰，取得殘奧會的入場券。

她續指，今年特區政府特別斥資購入奧運賽事轉播權，再免費交給本地五間持有電視牌照的廣播機構播放，「我們與廣播機構的協議中，已明確要求它們播放殘奧會中香港運動員的賽事。」香港電台除了直播東京殘奧會的開幕禮和閉幕禮外，也會提供不少於70小時的直播節目，即平均每日會直播不少於五小時殘奧節目，以及每日播放約兩小時的殘奧精華片段。

港台有關殘奧的節目將會配以手語傳譯、中英文雙語廣播，亦會有烏都語配音版本以照顧少數族裔人士的需要。視障人士亦可以使用港台開發的手機應用程式「聽出好戲勢」欣賞港台的殘奧節目。我相信市民會透過電視支持運動員，成為運動員爭取佳績的動力。

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責任編輯：黎淑雯

